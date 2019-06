Εξαντλήθηκαν σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη τα φύλα τριών εφημερίδων που κυκλοφόρησαν με πρωτοσέλιδο υπέρ του δημοσιογράφου Ιβάν Γκολουνόφ ο οποίος κρατείται από την αστυνομία.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax μεταδίδει ότι στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη εξαντλήθηκαν όλα τα φύλα των εφημερίδων Kommersant, Vedomosti και RBK, που κυκλοφόρησαν με το ίδιο πρωτοσέλιδο σε υποστήριξη του Ρώσου ερευνητή δημοσιογράφου Ιβάν Γκολουνόφ, ο οποίος κατηγορείται για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε μια υπόθεση την οποία καταγγέλλει ως κατασκευασμένη και η οποία έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης.

.@kommersant, @ru_rbc and @vedomosti published identical front pages Monday in solidarity with arrested @meduzaproject journalist Ivan Golunov, an unprecedented move for Russian media. The pages read "I/We Are Ivan Golunov" pic.twitter.com/30aE9lfWwf