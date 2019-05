Πανικός εξακολουθεί να επικρατεί στο πεντάστερο ξενοδοχείο Pearl Continental στην πόλη Γκουαντάρ του Πακιστάν, όπου νωρίτερα εισέβαλαν ένοπλοι αυτονομιστές.



O πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε ότι «τουλάχιστον τρεις ένοπλοι» σκότωσαν έναν φρουρό στην είσοδο του ξενοδοχείου πριν εισέλθουν σε αυτό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν περιορίσει τους δράστες σε μια σκάλα που οδηγεί στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, ενώ ελικόπτερα πετούν από πάνω του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλα θύματα.

Η οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν, μια ένοπλη οργάνωση που μάχεται για μεγαλύτερη αυτονομία στην περιοχή Μπαλουχιστάν του νοτιοδυτικού Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη. Η αλυσίδα ξενοδοχείων πέντε αστέρων Pearl-Continental είναι η μεγαλύτερη στη χώρα. Εκτός από την Γκουαντάρ ξενοδοχεία της υπάρχουν στην Λαχόρη, στο Καράτσι, στην Πεσαβάρ και σε άλλες πόλεις. Το ξενοδοχείο στο Καράτσι έχει φιλοξενήσει πολλές διασημότητες, ανάμεσά τους τον Νέλσον Μαντέλα και την βασίλισσα Ελισάβετ.



Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο βρίσκεται σε έναν λόφο απέναντι από το λιμάνι και χρησιμοποιείται πολύ από ξένους επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους υπάλληλοι που εργάζονται σε ένα κινεζικό πρότζεκτ, αλλά την ώρα την επίθεσης δεν βρισκόταν κανένας ένοικος μέσα στο κτίριο. Πακιστανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονταν σε επαγρύπνηση για το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου.

Η ασφάλεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια έπειτα από την ευρεία επιχείρηση εκκαθάρισης μετά την μεγαλύτερη επίθεση στη χώρα, κατά την οποία περίπου 150 άνθρωποι, τα περισσότερα παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο στην δυτική πόλη Πεσαβάρ. Αλλά το Μπαλουχιστάν, η μεγαλύτερη και φτωχότερη επαρχία της χώρας, παραμένει η εξαίρεση και φέτος έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις εκεί.

#Update: Just in - Police says "that the shooting is ongoing but there are no reports of any casualties yet" at the 5 star Pearl Continental Hotel in, Koh-e-Batil Gwadar in #Pakistan. pic.twitter.com/WwDPfPZeku