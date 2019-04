Η γαλλική πυροσβεστική ανακοίνωσε πριν λίγο πως «δεν είναι σίγουρη» πως η φωτιά που μαίνεται από το απόγευμα στην Παναγία των Παρισίων μπορεί να αναχαιτιστεί.

«Όλα καταρρέουν», είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο, την ώρα που η στέγη φλεγόταν ακόμη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η επόμενη μιάμιση ώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η στέγη του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων κατέρρευσε εντελώς, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Το Ιλ ντε λα Σιτέ, η νησίδα στον ποταμό Σηκουάνα όπου βρίσκεται η Παναγία των Παρισίων, εκκενώνεται, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Ένας εκπρόσωπος του ναού είπε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες όλος ο ξύλινος σκελετός, που χρονολογείται από το 19ο αιώνα από τη μία πλευρά και από τον 13ο από την άλλη. «Όλα καίγονται (...) δεν θα απομείνει τίποτα», είπε ο Αντρέ Φινό.

Notre-Dame Cathedral in Paris was completed in the mid-12th century, vandalised duing the French Revolution in the 1700s, featured as a central character in the 1831 Victor Hugo novel and survived the devastation of two world conflicts in the 20th century pic.twitter.com/ht8RCv9Xql