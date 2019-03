Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας έκλεισε νωρίτερα σήμερα το αεροδρόμιο του Ντούνεντιν μετά την ανακάλυψη ενός ύποπτου δέματος.

Το γεγονός ανακοίνωσαν οι αρχές δύο ημέρες μετά το μακελειό σε δύο τεμένη του Κράιστσερτς.

Dunedin Airport is currently closed. Any passengers whose flights have been cancelled this evening - please contact your airline.