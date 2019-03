Την λέξη «Τουρκοφάγος», με λατινικούς χαρακτήρες, είχε γράψει στο όπλο του ο δολοφόνος της Νέα Ζηλανδίας που μετέδωσε ζωντανά την επίθεση στο Facebook.

Παρότι το πλέον ευκρινές, δεν ήταν μόνο αυτό που είχε γράψει ο δολοφόνος στο όπλο του, ένα ημιαυτόματο όπλο τύπου AR-15, το οποίο είχε υποστεί τροποποιήσεις.

Παρότι είναι ξεκάθαρο πως στην φωτογραφία απεικονίζεται το όπλο της επίθεσης η προέλευση της επίμαχης φωτογραφίας δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, την είχε ανεβάσει ο ίδιος ο δολοφόνος στο Twitter, σε ένα προφίλ με το όνομά του το οποίο δεν είναι πλέον ενεργό.

Με λευκή μπογιά ο δολοφόνος έχει γράψει τοποθεσίες και ημερομηνίες μαχών, ονόματα στρατηγών που απέκρουσαν επιθέσεις Αράβων και κάνει μια ξεκάθαρη αναφορά στον ναζισμό.

Tours 732/ Μάχη της Τουρ 732

Η μάχη του Πουατιέ (732) ή μάχη της Τουρ (όπως είναι επίσης γνωστή) ήταν μια μάχη μεταξύ των ενωμένων δυνάμεων των Φράγκων και των Βουργουνδών υπό την ηγεσία του Κάρολου Μαρτέλου ενάντια στους Άραβες υπό τον Αμπντούλ Ραχμάν Ιμπίν Αλ Γκαφίκι που ήδη είχαν προωθηθεί και καταλάβει την Ισπανία.

Η μάχη έληξε με νίκη των πρώτων.

Για την ακρίβεια, η μάχη διεξήχθη μεταξύ των πόλεων Τουρ και Πουατιέ και αποτελεί ορόσημο για την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, καθώς αυτή έκρινε την αποσόβηση του κινδύνου από την αραβική εξάπλωση στην Δυτική Ευρώπη.

Ο Κάρολος, νικώντας κατά κράτος την αραβικό στρατό και διακόπτοντας την αραβική προέλαση στην καρδιά του δυτικού ευρωπαϊκού μεσαιωνικού χώρου, εδραίωσε την ισχύ του και αποκλήθηκε Μαρτέλος, δηλ. σφυροκόπος, από το ανελέητο σφυροκόπημα των αντιπάλων του.

Vienna 1683 / Βιέννη 1683

Πρόκειται για τη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης από τους Οθωμανούς. Θεωρείται σημαντικός σταθμός στην γεωπολιτική εξέλιξη της Ευρώπης.

Η πολιορκία, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1683, ήταν αμφίρροπη, αλλά τελικά ο οθωμανικός στρατό έλυσε την πολιορκία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

John Hunyadi / Ιωάννης Ουνιάδης

Ο Ουνιάδης υπήρξε ηγετική στρατιωτική και πολιτική μορφή της Ουγγαρίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το 15ο αιώνα.

Απέκτησε τη στρατιωτική του κατάρτιση στις νότιες παραμεθόριες περιοχές του Βασιλείου της Ουγγαρίας που ήταν εκτεθειμένες σε Οθωμανικές επιθέσεις. Οταν διορίσθηκε βοεβόδας της Τρανσυλβανίας και επικεφαλής πολλών νότιων επαρχιών, ανέλαβε την ευθύνη για την υπεράσπιση των συνόρων το 1441.

Με την εισαγωγή στατιωτικών καινοτομιών σημείωσε τις πρώτες νίκες ενάντια στα Οθωμανικά στρατεύματα που λεηλατούσαν τις νότιες παραμεθόριες επαρχίες στις αρχές της δεκαετίας του 1440.

Η επιτυχημένη του «Μακρά εκστρατεία» στον Αίμο το 1443-44 και η υπεράσπιση του Βελιγραδίου το 1456 κατά των στρατευμάτων που οδηγούσε προσωπικά Σουλτάνος καθιέρωσε τη φήμη του ως μεγάλου στρατηγού.

14 Words/14 Λέξεις

Οι 14 λέξεις (αγγλικά: Fourteen Words) είναι μια φράση που χρησιμοποιείται από Λευκούς εθνικιστές και ναζιστές. Χρησιμοποιείται σαν λέξη/κωδικός για την φράση We must secure the existence of our people and a future for White Children, (ελλ: Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη του λαού μας και ένα μέλλον για τα λευκά παιδιά). Επίσης το 14 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φράση Because the beauty of the White Aryan women must not perish from the earth, δηλαδή (ελλ: επειδή η ομορφιά των λευκών αρίων γυναικών δεν πρέπει να χαθεί απ'τη Γη).

Πιο γνωστή είναι η πρώτη εκδοχή.

Και οι δύο φράσεις επινοήθηκαν από τον Ντέιβιντ Λέιν, μέλος μιας νεοναζιστικής οργάνωσης φυλετικού διαχωρισμού ονόματι The Order (Το Τάγμα). Το πρώτο σύνθημα ήταν εμπνευσμένο από μια δήλωση, 88 λέξεις σε μήκος από τον τόμο 1, κεφάλαιο 8 του βιβλίου του Αδόλφου Χίτλερ στο Ο Αγών μου.

