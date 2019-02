Επτά βουλευτές του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσαν την παραίτησή τους αφήνοντας σκληρές αιχμές ενάντια στον Τζέρεμι Κόρμπιν.

Οι βουλευτές παραιτήθηκαν από το μεγάλο κόμμα της βρετανικής αντιπολίτευσης προσάπτοντας στην ηγεσία του, και ειδικά στον Τζέρεμι Κόρμπιν, την διαχείριση του Brexit και του θέματος του αντισημιτισμού στις τάξεις του, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου.

Η βουλευτής Λουτσιάνα Μπέργκερ διευκρίνισε ότι οι επτά βουλευτές θα συγκροτήσουν ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή των Κοινοτήτων.

«Ηταν μία πολύ δύσκολη απόφαση, επώδυνη αλλά αναγκαία», είπε.

Ο Κρις Λέσλι, βουλευτής του Νότιγχαμ Ιστ, δήλωσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι «το κόμμα στο οποίο εντάχθηκε, έκανε εκστρατείες και πίστεψε επί πολλά χρόνια κρατείται όμηρος από τις μηχανιστικές πολιτικές της σκληροπυρηνικής αριστεράς».

Πιστεύει ότι θα ήταν ανεύθυνο να επιτρέψει στον Τζέρεμι Κόρμπιν να γίνει πρωθυπουργός, κάτι που και άλλοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος δηλώνουν κατ΄ιδίαν.

Ο Κρις Λέσλι κατηγορεί την ηγεσία για «στενόμυαλη και ξεπερασμένη ιδεολογία». «Κατά την γνώμη τους, ο κόσμος διαιρείται σε καταπιεστές και καταπιεζόμενους, ταξικούς εχθρούς, όταν στην πραγματικότητα ο σύγχρονος κόσμος είναι πιο πολύπλοκος απ' αυτό», είπε.

Τα σημερινά κόμματα είναι μέρος του προβλήματος, όχι η λύση, δήλωσε ο βουλευτής του Στριθαμ και, μέχρι πρότινος, ανερχόμενο αστέρι του Εργατικού Κόμματος Τσούκα Ουμούνα.

«Η παλιά τριμπαλιστική πολιτική πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια» για να δοθεί νέα προοπτική. Το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται ένα πολιτικό κόμμα που να ανταποκρίνεται στο «εδώ και τώρα».

«Δεν μπαίνεις σε ένα πολιτικό κόμμα για να πολεμήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται στις τάξεις του», είπε προσθέτοντας ότι η νέα πολιτική ομάδα θα έχει την πρώτη επίσημη συνεδρίασή της τις προσεχείς ημέρες: «Η πολιτική είναι καταρρακωμένη. Δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι. Ας το αλλάξουμε».

Η Άντζελα Σμιθ, βουλευτής του Πένιστοουν και Στόκσμπριτζ, δήλωσε ότι προέρχεται από μία οικογένεια της εργατικής τάξης, υποστηρικτών του Εργατικού Κόμματος που έτρεφε φιλοδοξίες γι' αυτήν.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σαν την δική μου οικογένεια. Δεν θέλουν να πατρονάρονται από αριστερούς διανοούμενους που πιστεύουν ότι το να είσαι φτωχός και να προέρχεσαι από την εργατική τάξη είναι θεία χάρις», είπε.

Ο Γκάβιν Σούκερ, βουλευτής του Λούτον Σάουθ, δήλωσε ότι η νέα ανεξάρτητη ομάδα «δεν θεωρεί ότι κάθε πρόβλημα στον κόσμο δημιουργήθηκε από την Δύση».

«Υποστηρίζουμε την εύρυθμη επιχειρηματικότητα, αλλά σε αντάλλαγμα περιμένουμε από τους επιχειρηματίες να προσφέρουν αξιοπρεπείς, ασφαλείς και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».

«Η σημερινή ηγεσία κατόρθωσε με μεγάλη επιτυχία να μεταμορφώσει το κόμμα σε τέτοιο βαθμό που δεν αναγνωρίζεται», δήλωσε η Αν Κόφεϊ.

«Οι δικές μου αξίες δεν έχουν αλλάξει, οι δικές μας αξίες δεν έχουν αλλάξει», είπε προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη εκλογική της περιφέρεια και εξηγώντας ότι η νέα ανεξάρτητη ομάδα θα εργασθεί για την αλλαγή ενός πολιτικού συστήματος στο οποίο αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή.

Η Λουτσιάνα Μπέργκερ, βουλευτής του Λίβερπουλ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε ένα κόμμα «με θεσμικό αντισημιτισμό», κατηγόρησε την ηγεσία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει το μίσος κατά των εβραίων στις τάξεις του και εξήγησε ότι αφήνει πίσω της «μία κουλτούρα μπούλινγκ, μισαλλοδοξίας και εκφοβισμού».

Ο βουλευτής Μάικ Γκέιπς δήλωσε «οργισμένος από το ότι η ηγεσία του Εργατικού Κόμματος διευκολύνει το Brexit».

