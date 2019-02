Τα κράτη μέλη τoυ ΝΑΤΟ υπέγραψαν το πρωτόκολλο εισδοχής της ΠΓΔΜ, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να γίνει η βαλκανική χώρα το τριακοστό μέλος της συμμαχίας.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου σημαίνει ότι η ΠΓΔΜ θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της συμμαχίας ως παρατηρητής, μέχρι την επικύρωση του πρωτοκόλλου από όλες τις χώρες μέλη.

Όταν αυτό συμβεί η ΠΓΔΜ θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ ως «Βόρεια Μακεδονία».

Στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου στη έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες παρίσταντο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ και εκπρόσωποι των 29 χωρών μελών.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ έγραψε στο Twitter. «Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα. Όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ υπέγραψαν το πρωτόκολλόoλλο ένταξης με την, κάτι που θα φέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Ανυπομονώ για τη μέρα που θα κυματίζουν 30 σημαίες έξω από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ».

Today is a historic day. All #NATO Allies have signed the Accession Protocol with 🇲🇰, which will bring more security & prosperity to the whole region. I look forward to the day when 30 flags will fly outside NATO HQ. pic.twitter.com/trPtvsn3MD