Ο πάπας Φραγκίσκος κατέφτασε σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο μιας ιστορικής επίσκεψης για την καθολική εκκλησία.

Το αεροσκάφος του Πάπα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι λίγο πριν από τις 22.00, τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) και θα παραμείνει στα ΗΑΕ έως και την Τρίτη.

"Pope Francis Makes ‘Historic’ Gulf Tour Amid Yemen Crisis and Christian Repression" by JASON HOROWITZ via NYT The New York Times https://t.co/MwMZ7ogqaz