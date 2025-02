Πόσες πιθανότητες έχει ο αστεροειδής 2024 YR4 να χτυπήσει τη Γη - Οι έξι «επικίνδυνες» τοποθεσίες

Ο 2024 YR4 είναι αστεροειδής ο οποίος εντοπίστηκε πρόσφατα και σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι πιθανότητες να πέσει πάνω στον πλανήτη μας το 2032 είναι σίγουρα περισσότερες από μηδέν.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 2,3% πιθανότητα ο αστεροειδής να χτυπήσει τη Γη με βάση πολύ προκαταρκτικούς υπολογισμούς, ένα μικρό ποσοστό αλλά και πάλι αρκετό για να προκαλέσει ανησυχία.

Αν υπάρξει σύγκρουση με τον πλανήτη μας, αυτή εκτιμάται ότι θα γίνει ακριβώς στις 22 Δεκεμβρίου 2032 στις 16.02 ώρα Ελλάδος. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι εκτιμήσεις για την ώρα πιθανότατα θα αλλάξουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως και οι πιθανότητες σύγκρουσης με τη γη.

Σύμφωνα με τη NASA, ο αστεροειδής πιθανότατα θα έπεφτε κάπου στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τη βόρεια Νότια Αμερική, τον Ατλαντικό Ωκεανό, την Αφρική, την Αραβική Θάλασσα και τη Νότια Ασία.

Ο 2024 YR4 εκτιμάται ότι έχει πλάτος από 40 έως 90 μέτρα. Αποτελείται από βραχώδη ουσία και όχι από πιο ανθεκτικά υλικά όπως ο σίδηρος, κάτι που είναι σημαντικό γιατί σημαίνει ότι θα μπορούσε να σπάσει σε μικρότερα κομμάτια αν ποτέ εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, λέει ο Δρ. Λούκα Κονβέρσι, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Near-Earth Object Coordination Centre (NEOCC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Το κέντρο συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην παρακολούθηση του 2024 YR4.

Ο αστεροειδής βρίσκεται επί του παρόντος στο επίπεδο τρία της κλίμακας κινδύνου σύγκρουσης του Τορίνο, η οποία είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πόσο μεγάλη απειλή αποτελεί ένας αστεροειδής ή κομήτης για τον πλανήτη Γη.

Το επίπεδο 3 ορίζεται ως μια «κοντινή συνάντηση που αξίζει την προσοχή των αστρονόμων», επειδή έχει πάνω από 1% πιθανότητα να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη γη.

Ενδεικτικά, το επίπεδο αφορά τις περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει καμία ή σχεδόν καμία πιθανότητα σύγκρουσης, και το επίπεδο 10 προορίζεται για τις περιπτώσεις όπου είναι σίγουρη μια σύγκρουση ικανή να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή.

