Νέος αστεροειδής απειλεί τη γη - 1,2% πιθανότατα πρόσκρουσης το 2032

Ο 2024 YR4 είναι αστεροειδής ο οποίος εντοπίστηκε πρόσφατα και σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι πιθανότητες να πέσει πάνω στον πλανήτη μας το 2032 είναι σίγουρα περισσότερες από μηδέν.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 1,2% πιθανότητα ο αστεροειδής να χτυπήσει τη Γη με βάση πολύ προκαταρκτικούς υπολογισμούς, ένα μικρό ποσοστό αλλά και πάλι αρκετό για να προκαλέσει ανησυχία.

Το σύστημα ATLAS εντόπισε για πρώτη φορά τον 2024 YR4 στις 27 Δεκεμβρίου 2024. Εκείνη τη στιγμή ο αστεροειδής απείχε 829.000 χιλιόμετρα από τη Γη. Ο αστεροειδής αυτή τη στιγμή απομακρύνεται από τον πλανήτη μας αλλά η επόμενη κοντινή του προσέγγιση θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2028.

Εδώ να σημειωθεί ότι οι τρέχουσες προβλέψεις για 1,2% πιθανότητα πρόσκρουσης είναι προκαταρκτικές και οι αστρονόμοι θα βελτιώσουν αυτές τις εκτιμήσεις με την πάροδο του χρόνου καθώς συλλέγουν περισσότερα δεδομένα. Σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών Αντικειμένων Κοντά στη Γη της NASA (CNEOS), οι πιθανότητες πρόσκρουσης «μπορούν εύκολα να είναι ανακριβείς κατά μερικούς συντελεστές και περιστασιακά κατά δέκα ή και περισσότερους». Έτσι, με αυτή την επιφύλαξη, ας ασχοληθούμε με το 2024 YR4 και με το τι είδους κίνδυνο μπορεί να αποτελέσει για τη χλωμή μπλε κουκίδα μας.

Το CNEOS αναφέρει ότι ο αστεροειδής έχει διάμετρο 55 μέτρα και η ταχύτητά του κατά την (πιθανή) σύγκρουση υπολογίζεται στα 17,32 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο. Το κέντρο αναφέρει έξι διαφορετικές πιθανές συγκρούσεις μεταξύ 2032 και 2074, με τη μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης στις 22 Δεκεμβρίου του 2032. Η πιθανότητα μειώνεται με κάθε επόμενο πέρασμα που κάνει ο αστεροειδής, με την ημερομηνία του 2032 να είναι η μόνη που χαρακτηρίζεται ως κίνδυνος επιπέδου Τορίνο 3. Η Κλίμακα Κινδύνου Σύγκρουσης του Τορίνο είναι ένας τρόπος μέτρησης της επικινδυνότητας των αστεροειδών. 0 2024 YR4 έχει τραβήξει την προσοχή των αστρονόμων, καθώς μία πιθανή συνάντηση απέχει λιγότερο από μια δεκαετία, αλλά η σύγκρουση με τη Γη δεν είναι καθόλου σίγουρη.

Asteroid 2024 YR4 was discovered on Christmas day, and placed at Level 3 on the Torino impact scale. Currently, it is the only object with a Torino level greater than zero (0), with a 1-in-83 chance of hitting Earth in 2032. https://t.co/V96SoKjKrj pic.twitter.com/7EI77K1OnQ

Η αξιολόγηση του αντικειμένου σε επίπεδο τρία σημαίνει επίσης ότι «οι τρέχοντες υπολογισμοί δίνουν 1% ή μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης ικανής να προκαλέσει τοπική καταστροφή», αναφέρει η ιστοσελίδα του CNEOS. Ωστόσο, «το πιθανότερο είναι ότι νέες τηλεσκοπικές παρατηρήσεις θα οδηγήσουν σε επαναπροσδιορισμό στο επίπεδο 0» ή σε αξιολόγηση «Χωρίς κίνδυνο».

Παρόλο που ο αστεροειδής δεν είναι αρκετά μεγάλος ώστε να αποτελεί παγκόσμια απειλή, θα απελευθέρωνε όμως τεράστια ποσότητα ενέργειας εάν επρόκειτο να προσκρούσει στη Γη. Σύμφωνα με τη NASA, ένα χτύπημα από τον αστεροειδή θα απελευθέρωνε περίπου 8 μεγατόνους ενέργειας, περισσότερο από 500 φορές την ενέργεια που απελευθερώθηκε από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα το 1945 και συγκρίσιμη με την ενέργεια που απελευθερώθηκε από την έκρηξη της Τουνγκούσκα το 1908.

Η Έκρηξη της Τουνγκούσκα ήταν μια μεγάλη έκρηξη που συνέβη σε μία ακατοίκητη περιοχή κοντά στον ποταμό Τουνγκούσκα, στη Ρωσία, ισοπεδώνοντας 1000 τετρ. χιλιόμετρα δάσους. Θεωρείται η μεγαλύτερη χερσαία πτώση μετεώρου ή αστεροειδή στη Γη στην καταγεγραμμένη Ιστορία.

