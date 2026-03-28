Netflix: Αυξάνει τις τιμές για δεύτερη φορά «σε λιγότερο από δύο χρόνια»

Το Netflix, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, αυξάνει τις τιμές για τα τρία προγράμματά του στις ΗΠΑ.

Οι νέες τιμές για τα προγράμματα του Netflix ενημερώθηκαν στον ιστότοπό του την Πέμπτη.

Netflix: Πόσο αυξάνονται οι τιμές

Το πρόγραμμα Standard With Ads του Netflix θα κοστίζει πλέον 8,99 δολάρια/μήνα, αυξημένο κατά 1 δολάριο από 7,99 δολάρια προηγουμένως.

Το πρόγραμμα Standard (χωρίς διαφημίσεις, προβολή σε έως και δύο συσκευές ταυτόχρονα) αυξάνεται κατά 2 δολάρια, από 17,99 δολάρια/μήνα σε 19,99 δολάρια/μήνα.

Και το πρόγραμμα Premium (χωρίς διαφημίσεις, streaming σε έως και τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα, Ultra HD και HDR) αυξάνεται επίσης κατά 2 δολάρια- από 24,99 δολάρια/μήνα σε 26,99 δολάρια/μήνα.

Netflix: Γιατί αλλάζουν οι τιμές

Οι αυξήσεις στις τιμές δείχνουν ότι το Netflix αισθάνεται ότι έχει «τιμολογιακή ισχύ» σε σχέση με τους streamers ανταγωνιστές του, σχολιάζει το Variety.

Ενώ ορισμένοι ενδέχεται να ακυρώσουν λόγω των υψηλότερων χρεώσεων, η εταιρεία- ο μεγαλύτερος πάροχος streaming με συνδρομή στον κόσμο με περισσότερους από 325 εκατομμύρια χρήστες στο τέλος του 2025- πιθανώς έχει υπολογίσει ότι τα αυξημένα έσοδα ανά συνδρομητή θα αντισταθμίσουν τυχόν με απώλεια συνδρομητών.

«Η προσέγγισή μας παραμένει η ίδια: Συνεχίζουμε να προσφέρουμε μια σειρά τιμών και προγραμμάτων για να καλύψουμε μια ποικιλία αναγκών και, καθώς προσφέρουμε μεγαλύτερη αξία στα μέλη μας, ενημερώνουμε τις τιμές μας για να μπορέσουμε να επανεπενδύσουμε σε ποιοτική ψυχαγωγία και να βελτιώσουμε την εμπειρία τους ενημερώνοντας τις τιμές μας», δήλωσε το Netflix στο Variety.

Οι αυξημένες τιμές θα εφαρμοστούν τόσο στα υπάρχοντα όσο και στα νέα μέλη. Τα νέα μέλη που θα εγγραφούν είδαν τις νέες τιμές προγραμμάτων από την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές θα ισχύσουν για τα υπάρχοντα μέλη τις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα και με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματός τους.

Σύμφωνα με το Netflix, τα ήδη υπάρχοντα μέλη θα ειδοποιηθούν μέσω email ένα μήνα πριν εφαρμοστούν οι νέες τιμές σε αυτά, με το χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από τον κύκλο χρέωσης του κάθε μέλους.

Υπενθυμίζεται πως το Netflix αύξησε τις τιμές στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που- σε τρία χρόνια- η εταιρεία αύξησε την τιμή του Standard, το οποίο ιστορικά ήταν το πιο δημοφιλές πρόγραμμά της.

Επίσης, οι αυξήσεις στις τιμές έρχονται ένα μήνα αφότου το Netflix εγκατέλειψε τη συμφωνία του για την εξαγορά της Warner Bros., παραχωρώντας τη έτσι στην Paramount Skydance για 31 δολάρια/μετοχή. Η Paramount κατέβαλε στο Netflix το τέλος διακοπής της συμφωνίας ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, μόλις η Warner Bros. Discovery τερμάτισε τη συμφωνία της με το Netflix υπέρ της «ανώτερης προσφοράς της Paramount».

Αφού αποχώρησε από μια συμφωνία με την WB, «τώρα προχωράμε μπροστά και προχωράμε με 2,8 δισ. δολάρια στην τσέπη μας που δεν είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής του Netflix, Spence Neumann, σε συνέδριο επενδυτών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες από Variety