ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ένας διαστρικός κομήτης με ταχύτητα 210.000 χλμ./ώρα πλησιάζει -Το Hubble μόλις τον κατέγραψε

Ο κομήτης 3I/Atlas είναι μόλις το τρίτο γνωστό αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος που περνά από τη διαστημική «γειτονιά» μας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένας διαστρικός κομήτης με ταχύτητα 210.000 χλμ./ώρα πλησιάζει. Το Hubble μόλις τον κατέγραψε. Facebook Twitter
Φωτ: NASA/European Space Agency
0

Την καλύτερη φωτογραφία μέχρι σήμερα ενός διαστρικού κομήτη που διέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα έδωσε στη δημοσιότητα το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Ο κομήτης, γνωστός ως 3I/Atlas, εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα από τηλεσκόπιο στη Χιλή και αποτελεί μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που περνά από τη γειτονιά μας, μετά τον 1I/‘Oumuamua το 2017 και τον 2I/Borisov το 2019. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν αποτελεί απειλή για τη Γη.

Μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις ο κομήτης 3I/Atlas

Αρχικές μετρήσεις υπολόγιζαν τη διάμετρο του παγωμένου πυρήνα του σε αρκετά μίλια, όμως τα δεδομένα του Hubble την περιορίζουν σε λιγότερα από 5,6 χλμ., με πιθανό μέγεθος έως και μόλις 300 μέτρα. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Astrophysical Journal Letters.

Ο 3I/Atlas κινείται με ταχύτητα περίπου 210.000 χλμ./ώρα. Η τροχιά του θα τον φέρει πιο κοντά στον Άρη παρά στη Γη, διατηρώντας ασφαλή απόσταση και από τους δύο πλανήτες. Όταν φωτογραφήθηκε από το Hubble, βρισκόταν σε απόσταση 445 εκατ. χλμ.

Οι εικόνες αποκάλυψαν ένα δακρυόσχημο νέφος σκόνης γύρω από τον πυρήνα και ίχνη ουράς, χαρακτηριστικά κομήτη που θερμαίνεται πλησιάζοντας τον Ήλιο.

Ορατός ως τον Σεπτέμβριο

Η NASA εκτιμά ότι ο κομήτης θα φτάσει στο περιήλιό του στα τέλη Οκτωβρίου, κινούμενος ανάμεσα στις τροχιές του Άρη και της Γης. Αναμένεται να παραμείνει ορατός με τηλεσκόπια μέχρι τον Σεπτέμβριο, προτού χαθεί πίσω από τον Ήλιο. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι υπολογισμοί, θα εμφανιστεί ξανά στις αρχές Δεκεμβρίου, προσφέροντας νέες ευκαιρίες παρατήρησης.

Το Αστεροσκοπείο Las Cumbres στη Χιλή εξηγεί ότι η ονομασία «3I» δηλώνει το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει ανακαλυφθεί. Και τα τρία γνωστά σώματα έχουν σκούρα, κοκκινωπή απόχρωση, αντανακλώντας περίπου το 5% του ηλιακού φωτός που δέχονται, παρόμοια με την ανακλαστικότητα της ασφάλτου.

Σε αντίθεση με τον ‘Oumuamua, ο 3I/Atlas δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές φωτεινότητας κατά την περιστροφή του, ένδειξη ότι πιθανότατα έχει πιο σφαιρικό σχήμα. Το αστεροσκοπείο δημιούργησε και κινούμενη απεικόνιση (animation) της πορείας του, βασισμένη σε παρατηρήσεις της 4ης Ιουλίου 2025.

Με πληροφορίες από CBS

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστήμονες εντόπισαν κομήτη που ένδεχεται να είναι παλαιότερος από τον Ήλιο

Τech & Science / Επιστήμονες εντόπισαν κομήτη που ενδέχεται να είναι παλαιότερος από τον Ήλιο

«Υπάρχει περίπου 66% πιθανότητα αυτός ο κομήτης να είναι παλαιότερος από το ηλιακό μας σύστημα και να περιπλανιέται στο διαστρικό διάστημα από τότε», σημείωσε ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην ανακάλυψη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Τech & Science / Νέο χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι το νέο χάπι απώλειας βάρους orforglipron βοήθησε τους συμμετέχοντες να χάσουν κατά μέσο όρο 12% του σωματικού τους βάρους σε 72 εβδομάδες, με παράλληλα οφέλη στην υγεία.
LIFO NEWSROOM
Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Τech & Science / Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Η αύξηση φαινομένων «ψύχωσης με την τεχνητή νοημοσύνη» όπου το ChatGPT ενθαρρύνει ψευδαισθήσεις και ψευδείς θεωρίες σε χρήστες, με ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής εμπιστοσύνης σε τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Τech & Science / Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Πολλοί χρήστες συνειδητοποίησαν έκπληκτοι ότι περιεχόμενο που θεωρούσαν ιδιωτικό - όπως αιτήσεις εργασίας, επιχειρηματικά σχέδια, κομμάτια κώδικα ή ακόμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομέν - ήταν ξαφνικά δημόσια προσβάσιμο με ένα απλό κλικ
LIFO NEWSROOM
Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

Τech & Science / Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

«Όσο περισσότερο βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη για απλά ζητήματα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να υπερεμπιστευτεί το σύστημα. Πρέπει να απαιτήσουμε αξιοπιστία. Δεν ψηφίσαμε το ChatGPT»
LIFO NEWSROOM
Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Τech & Science / Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Με λογισμικό ανοικτού κώδικα που επιτρέπει στα ρομπότ να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να συνυπάρχουν, η νεοφυής εταιρεία από τη Silicon Valley φιλοδοξεί να γίνει το λειτουργικό σύστημα των ανθρωποειδών ρομπότ της επόμενης εποχής.
LIFO NEWSROOM
Μούμια με τατουάζ

Τech & Science / Τα τατουάζ στα χέρια μιας μούμιας, ηλικίας 2.300 ετών, αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες για την τεχνική τους στην αρχαία Σιβηρία

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι τα τατουάζ της μουμιοποιημένης γυναίκας, που απεικονίζουν φανταστικά ζώα, δημιουργήθηκαν με άγνωστα εργαλεία, πιθανώς από βιοδιασπώμενα υλικά
LIFO NEWSROOM
Καρκίνος: Ξένοι ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή ανέπτυξαν καινοτόμο μέθοδο για διάγνωση και θεραπεία

Τech & Science / Καρκίνος: Ξένοι ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή ανέπτυξαν καινοτόμο μέθοδο για διάγνωση και θεραπεία

«Τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική εξέλιξη στη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης
LIFO NEWSROOM
 
 