James Webb: Νέα ίχνη γιγάντιου πλανήτη στη διαστημική μας γειτονιά

Επιστήμονες εντόπισαν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός γιγάντιου αέριου πλανήτη στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα προς το δικό μας, τον Άλφα Κενταύρου, σε απόσταση περίπου 4,5 ετών φωτός.

Παρότι ο ίδιος δεν μπορεί να φιλοξενήσει ζωή λόγω της πυκνής ατμόσφαιράς του, ενδέχεται να διαθέτει φεγγάρια με περιβάλλον που θα μπορούσε να την υποστηρίξει.

Τα στοιχεία προήλθαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο κατάφερε να αποτυπώσει απευθείας εικόνες του αστρικού συστήματος. Ο πλανήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024, όμως δεν εμφανίστηκε σε μεταγενέστερες παρατηρήσεις, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνται νέες μετρήσεις για την οριστική επιβεβαίωση της ύπαρξής του.

Άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο

Η πιθανή ανακάλυψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο πλανήτης φαίνεται να περιφέρεται γύρω από άστρο με θερμοκρασία και φωτεινότητα παρόμοια με του Ήλιου. «Τέσσερα έτη φωτός είναι μεγάλη απόσταση για εμάς, αλλά σε γαλαξιακή κλίμακα βρίσκεται στη γειτονιά μας», εξηγεί η Κάρλι Χάουετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Webb revealed strong evidence of a giant gas planet orbiting one of the three stars (as shown in this artist illustration) in the Alpha Centauri system, located four light years away. https://t.co/yVbyauT3nJ pic.twitter.com/tFpacJMpLc — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 7, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πλανήτης μοιάζει με τους αέριους γίγαντες του ηλιακού μας συστήματος, όπως ο Δίας και ο Κρόνος. Αν και ο ίδιος δεν είναι κατοικήσιμος, τα φεγγάρια του θα μπορούσαν να διαθέτουν τις προϋποθέσεις για ζωή, όπως συμβαίνει με ορισμένους παγωμένους δορυφόρους του Δία και του Κρόνου.

Η παρατήρηση εξωπλανητών σε κοντινά και εξαιρετικά φωτεινά άστρα είναι απαιτητική, ακόμη και για το James Webb.

«Αυτές οι παρατηρήσεις είναι πολύ δύσκολες, γιατί τα άστρα αυτά είναι τόσο λαμπερά, τόσο κοντινά και κινούνται γρήγορα στον ουρανό», τονίζει ο Τσαρλς Μπάιχμαν, του Jet Propulsion Laboratory της NASA. Η έντονη λάμψη του άστρου μπορεί να κρύψει αντικείμενα στην άμεση γειτονία του, γεγονός που πιθανόν εξηγεί γιατί ο πλανήτης δεν εντοπίστηκε εκ νέου.

Η Χάουετ σημειώνει ότι ενδέχεται να βρισκόταν πίσω από το άστρο ή πολύ κοντά του κατά τις επόμενες παρατηρήσεις. «Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται και λίγη τύχη», σχολιάζει.

Τι ακολουθεί

Οι αστρονόμοι σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τόσο το James Webb όσο και το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, για να συνεχίσουν την έρευνα.

Με τη βοήθεια της φασματικής απεικόνισης, το James Webb θα μπορέσει να αναλύσει τη χημική σύσταση του πλανήτη και των πιθανών δορυφόρων του, δημιουργώντας μια πιο πλήρη εικόνα για τη φύση τους και τις πιθανές προϋποθέσεις κατοικησιμότητας.

Με πληροφορίες από BBC