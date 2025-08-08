ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

James Webb: Νέα ίχνη γιγάντιου πλανήτη στη διαστημική μας γειτονιά

Ο πλανήτης δεν θεωρείται κατοικήσιμος, αλλά μπορεί να διαθέτει φεγγάρια με συνθήκες φιλικές στη ζωή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
James Webb: Νέα ίχνη γιγάντιου πλανήτη στη διαστημική μας γειτονιά Facebook Twitter
Φωτ: NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt (Caltech/IPAC)
0

Επιστήμονες εντόπισαν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ενός γιγάντιου αέριου πλανήτη στο πλησιέστερο αστρικό σύστημα προς το δικό μας, τον Άλφα Κενταύρου, σε απόσταση περίπου 4,5 ετών φωτός.

Παρότι ο ίδιος δεν μπορεί να φιλοξενήσει ζωή λόγω της πυκνής ατμόσφαιράς του, ενδέχεται να διαθέτει φεγγάρια με περιβάλλον που θα μπορούσε να την υποστηρίξει.

Τα στοιχεία προήλθαν από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο κατάφερε να αποτυπώσει απευθείας εικόνες του αστρικού συστήματος. Ο πλανήτης εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2024, όμως δεν εμφανίστηκε σε μεταγενέστερες παρατηρήσεις, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνται νέες μετρήσεις για την οριστική επιβεβαίωση της ύπαρξής του.

Άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο

Η πιθανή ανακάλυψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο πλανήτης φαίνεται να περιφέρεται γύρω από άστρο με θερμοκρασία και φωτεινότητα παρόμοια με του Ήλιου. «Τέσσερα έτη φωτός είναι μεγάλη απόσταση για εμάς, αλλά σε γαλαξιακή κλίμακα βρίσκεται στη γειτονιά μας», εξηγεί η Κάρλι Χάουετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πλανήτης μοιάζει με τους αέριους γίγαντες του ηλιακού μας συστήματος, όπως ο Δίας και ο Κρόνος. Αν και ο ίδιος δεν είναι κατοικήσιμος, τα φεγγάρια του θα μπορούσαν να διαθέτουν τις προϋποθέσεις για ζωή, όπως συμβαίνει με ορισμένους παγωμένους δορυφόρους του Δία και του Κρόνου.

Η παρατήρηση εξωπλανητών σε κοντινά και εξαιρετικά φωτεινά άστρα είναι απαιτητική, ακόμη και για το James Webb.
«Αυτές οι παρατηρήσεις είναι πολύ δύσκολες, γιατί τα άστρα αυτά είναι τόσο λαμπερά, τόσο κοντινά και κινούνται γρήγορα στον ουρανό», τονίζει ο Τσαρλς Μπάιχμαν, του Jet Propulsion Laboratory της NASA. Η έντονη λάμψη του άστρου μπορεί να κρύψει αντικείμενα στην άμεση γειτονία του, γεγονός που πιθανόν εξηγεί γιατί ο πλανήτης δεν εντοπίστηκε εκ νέου.

Η Χάουετ σημειώνει ότι ενδέχεται να βρισκόταν πίσω από το άστρο ή πολύ κοντά του κατά τις επόμενες παρατηρήσεις. «Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται και λίγη τύχη», σχολιάζει.

Τι ακολουθεί

Οι αστρονόμοι σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τόσο το James Webb όσο και το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, για να συνεχίσουν την έρευνα.

Με τη βοήθεια της φασματικής απεικόνισης, το James Webb θα μπορέσει να αναλύσει τη χημική σύσταση του πλανήτη και των πιθανών δορυφόρων του, δημιουργώντας μια πιο πλήρη εικόνα για τη φύση τους και τις πιθανές προϋποθέσεις κατοικησιμότητας.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Τech & Science / Νέο χάπι απώλειας βάρους: Κλινική δοκιμή δείχνει μείωση έως 12% του σωματικού βάρους

Η Eli Lilly ανακοίνωσε ότι το νέο χάπι απώλειας βάρους orforglipron βοήθησε τους συμμετέχοντες να χάσουν κατά μέσο όρο 12% του σωματικού τους βάρους σε 72 εβδομάδες, με παράλληλα οφέλη στην υγεία.
LIFO NEWSROOM
Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Τech & Science / Ψύχωση με την τεχνητή νοημοσύνη: Πώς το ChatGPT οδηγεί χρήστες σε παράξενες ψευδαισθήσεις και θεωρίες συνωμοσίας

Η αύξηση φαινομένων «ψύχωσης με την τεχνητή νοημοσύνη» όπου το ChatGPT ενθαρρύνει ψευδαισθήσεις και ψευδείς θεωρίες σε χρήστες, με ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής εμπιστοσύνης σε τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Τech & Science / Διαρροή ιδιωτικών συνομιλιών του ChatGPT στο Google

Πολλοί χρήστες συνειδητοποίησαν έκπληκτοι ότι περιεχόμενο που θεωρούσαν ιδιωτικό - όπως αιτήσεις εργασίας, επιχειρηματικά σχέδια, κομμάτια κώδικα ή ακόμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομέν - ήταν ξαφνικά δημόσια προσβάσιμο με ένα απλό κλικ
LIFO NEWSROOM
Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

Τech & Science / Σουηδία: Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως συμβουλεύεται το ChatGPT για «μια δεύτερη γνώμη» στις πολιτικές του αποφάσεις

«Όσο περισσότερο βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη για απλά ζητήματα, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να υπερεμπιστευτεί το σύστημα. Πρέπει να απαιτήσουμε αξιοπιστία. Δεν ψηφίσαμε το ChatGPT»
LIFO NEWSROOM
Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Τech & Science / Θέλει να γίνει το Android των ανθρωποειδών ρομπότ: H OpenMind υπόσχεται επανάσταση στη συμβίωση ανθρώπου–μηχανής

Με λογισμικό ανοικτού κώδικα που επιτρέπει στα ρομπότ να επικοινωνούν, να μαθαίνουν και να συνυπάρχουν, η νεοφυής εταιρεία από τη Silicon Valley φιλοδοξεί να γίνει το λειτουργικό σύστημα των ανθρωποειδών ρομπότ της επόμενης εποχής.
LIFO NEWSROOM
Μούμια με τατουάζ

Τech & Science / Τα τατουάζ στα χέρια μιας μούμιας, ηλικίας 2.300 ετών, αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες για την τεχνική τους στην αρχαία Σιβηρία

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι τα τατουάζ της μουμιοποιημένης γυναίκας, που απεικονίζουν φανταστικά ζώα, δημιουργήθηκαν με άγνωστα εργαλεία, πιθανώς από βιοδιασπώμενα υλικά
LIFO NEWSROOM
Καρκίνος: Ξένοι ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή ανέπτυξαν καινοτόμο μέθοδο για διάγνωση και θεραπεία

Τech & Science / Καρκίνος: Ξένοι ερευνητές με επικεφαλής Έλληνα καθηγητή ανέπτυξαν καινοτόμο μέθοδο για διάγνωση και θεραπεία

«Τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική εξέλιξη στη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης
LIFO NEWSROOM
 
 