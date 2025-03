Αμερικανική εταιρεία προσεδάφισε διαστημικό σκάφος στη Σελήνη, χωρίς απώλειες

Το διαστημικό σκάφος μίας Αμερικανικής εταιρείας προσεδαφίστηκε στη Σελήνη σήμερα, Κυριακή 2 Μαρτίου, κάνοντας το μόλις το δεύτερο όχημα ιδιωτικής ιδιοκτησίας που φτάνει στη σεληνιακή επιφάνεια και το πρώτο που το καταφέρνει χωρίς να υποστεί βλάβη.

Το Blue Ghost έφυγε από τη Γη στις 15 Ιανουαρίου, αφού εκτοξεύθηκε από την αμερικανική εταιρεία Firefly Aerospace με σκοπό να εξερευνήσει τη Θάλασσα των Κρίσεων, έναν τεράστιο κρατήρα της Σελήνης ορατό από τη Γη.

Το έργο αποτελεί την τελευταία συνεργασία της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA με μία ιδιωτική εταιρεία.

Η Intuitive Machines, μια άλλη εταιρεία, ελπίζει να προσεδαφίσει το διαστημόπλοιο Athena κοντά στο νότιο πόλο της Σελήνης τις επόμενες ημέρες.

Η Intuitive ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που πέτυχε προσεδάφιση στη Σελήνη, όταν το σκάφος της Odysseus έφτασε στη Σελήνη στις 22 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους.

Ωστόσο, η αποστολή ήταν βραχύβια, καθώς το διαστημόπλοιο προσγειώθηκε στην πλαγιά ενός κρατήρα, ορισμένα από τα εξαρτήματά του έσπασαν και αυτό ανατράπηκε.

Αντίθετα, το Blue Ghost προσγειώθηκε ομαλά, έχοντας τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Το προσωπικό στα κεντρικά γραφεία της Firefly στο Τέξας ξέσπασε σε επευφημίες και χειροκροτήματα όταν πληροφορήθηκε ότι η προσγείωση ήταν επιτυχής.

Ο Δρ Σίμεον Μπάρμπερ, ερευνητής πλανητικής επιστήμης από το Open University στην Αγγλία, δήλωσε ότι το Blue Ghost ήταν ουσιαστικά το πρώτο επιτυχημένο ιδιωτικό εγχείρημα στη Σελήνη, καθώς το όχημα ήταν άθικτο και ανταποκρινόταν.

Η σημασία της Σελήνης για πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο Δρ Μπάρμπερ, ήταν να χρησιμοποιηθεί ως εξέδρα εκτόξευσης για την εξερεύνηση του υπόλοιπου διαστήματος.

«Πηγαίνοντας στη Σελήνη, μπορούμε να μάθουμε πώς να λειτουργούμε ρομποτικά όργανα στο διάστημα [και] στο πραγματικά σκληρό περιβάλλον της Σελήνης, το οποίο είναι άλλοτε ζεστό και άλλοτε κρύο. Είναι πολύ σκονισμένη, έχει πολλή ακτινοβολία».

Είπε ότι κάποια στιγμή είναι πιθανό οι άνθρωποι να επιστρέψουν στη σεληνιακή επιφάνεια και εξήγησε ότι πέρασε τόσος καιρός λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

