Γερμανία: Ανταποκρίτρια του ZDF απολύθηκε για υλικό που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη

Το ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen - Δεύτερη Γερμανική Τηλεόραση) απέλυσε την ανταποκρίτριά του στη Νέα Υόρκη, Nicola Albrecht.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικτύου, τη θεωρεί υπεύθυνη για την προβολή πλάνων επεξεργασμένων από χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το ZDF είχε ανακοινώσει ότι θα διερευνήσει διεξοδικά τα λάθη που έγιναν στο heute journal.

Αναλυτικότερα, αναφέρει:

«Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών του ZDF και των δημοσιογραφικών προτύπων είναι τόσο σοβαρές, ώστε η ανταποκρίτρια στη Νέα Υόρκη, Nicola Albrecht, να απομακρυνθεί από τη θέση της άμεσα.

Η ανταποκρίτρια είχε αναφερθεί για τις εκπομπές Mittagsmagazin και heute journal στον φόβο των παιδιών, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, για τις συλλήψεις από την αμερικανική υπηρεσία ICE. Το ρεπορτάζ για το Mittagsmagazin μεταδόθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και δεν υπήρχαν ενστάσεις.

Η ανταποκρίτρια τροποποίησε το ρεπορτάζ για το heute journal της 15ης Φεβρουαρίου. Στη νέα έκδοση χρησιμοποίησε δύο βίντεο από το διαδίκτυο. Το ένα βίντεο προέρχονταν από ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο (σύλληψη στη Φλόριντα το 2022), ενώ το άλλο ήταν δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η αρχισυντάκτρια του ZDF, Bettina Schausten, δηλώνει: «Η ζημιά που προκλήθηκε από την παραβίαση των δημοσιογραφικών κανόνων είναι μεγάλη. Ουσιαστικά, πρόκειται για την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής μας κάλυψης. Αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε έναν κατάλογο μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε με κάθε συνέπεια ότι τα υψηλά δημοσιογραφικά πρότυπα, στα οποία είμαστε δεσμευμένοι, τηρούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς».

Με πληροφορίες από zdfheute.de



