«Και η εκπαίδευση ενός ανθρώπου κοστίζει ενέργεια»: Ο Σαμ Άλτμαν υπερασπίζεται την ενεργειακή κατανάλωση της ΑΙ

Στη συζήτηση για το ενεργειακό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης παρενέβη ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, επιχειρώντας να μετριάσει τις ανησυχίες για την κατανάλωση ρεύματος από τα μεγάλα μοντέλα ΑΙ.

Μιλώντας στην ινδική εφημερίδα Indian Express, στο περιθώριο του AI Impact Summit, υποστήριξε ότι η σύγκριση με την ανθρώπινη ανάπτυξη δίνει μια διαφορετική οπτική. «Χρειάζονται περίπου 20 χρόνια ζωής και όλη η τροφή που καταναλώνεις σε αυτό το διάστημα για να γίνεις έξυπνος», ανέφερε, απαντώντας στην κριτική για την ενέργεια που απαιτείται για την εκπαίδευση ενός μοντέλου.

Παρότι υπερασπίστηκε τον κλάδο, χαρακτήρισε «δίκαιη» τη δημόσια ανησυχία για την κατανάλωση ενέργειας και πρόσθεσε ότι η μετάβαση σε πυρηνική, αιολική και ηλιακή ενέργεια πρέπει να επιταχυνθεί.

Η εκρηκτική αύξηση των data centers

Η συζήτηση εντείνεται καθώς αυξάνονται τα κέντρα δεδομένων που στηρίζουν τις υπηρεσίες ΑΙ. Σύμφωνα με την International Energy Agency, τα data centers κατανάλωσαν περίπου το 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας το 2024. Η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά περίπου 15% ετησίως έως το 2030, ρυθμός πολλαπλάσιος σε σχέση με άλλους τομείς.

Ερευνητές προειδοποιούν ότι η ταχύτητα με την οποία κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις καθιστά δύσκολη την κάλυψη των αναγκών αποκλειστικά από καθαρές πηγές, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.

Τον Δεκέμβριο, περισσότερες από 230 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν να σταματήσει προσωρινά η κατασκευή νέων data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για επιπτώσεις σε τοπικές κοινωνίες, στο κλίμα και στους υδάτινους πόρους.

Ο Άλτμαν υποβάθμισε και τις ανησυχίες για τη χρήση νερού. Υποστήριξε ότι τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων δεν βασίζονται πλέον στην εξάτμιση για ψύξη, απορρίπτοντας ως υπερβολικούς ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για τεράστια κατανάλωση νερού ανά ερώτημα σε εφαρμογές όπως το ChatGPT.

Πράγματι, ορισμένα νεότερα data centers δεν χρησιμοποιούν νερό για ψύξη. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα εξαρτάται από το ενεργειακό μείγμα κάθε χώρας και την τεχνολογία που εφαρμόζεται.

Αντιδράσεις και κριτική στον Άλτμαν

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ματ Στόλερ, διευθυντής έρευνας του American Economic Liberties Project, επέκρινε τη σύγκριση με την ανθρώπινη ανάπτυξη, ενώ ο τηλεοπτικός σχολιαστής Τζεφ Τζόνσον παρομοίασε τη ρητορική αυτή με σενάριο της σειράς Black Mirror.

Παράλληλα, επικριτές αμφισβητούν το επιχείρημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντισταθμίσει το ενεργειακό της κόστος λύνοντας παγκόσμια προβλήματα. Σύμφωνα με έκθεση της OpenAI τον Σεπτέμβριο του 2025, το 70% των μηνυμάτων στο ChatGPT δεν σχετίζεται με επαγγελματική χρήση, στοιχείο που τροφοδοτεί τον σκεπτικισμό για το κατά πόσο η τεχνολογία αξιοποιείται κυρίως για κρίσιμες εφαρμογές.

Η συζήτηση για το πραγματικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ενταθεί, καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ συνεχίζει να αυξάνεται.

Με πληροφορίες από Guardian