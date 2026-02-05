ΤECH & SCIENCE
Το Google Maps χαρτογραφεί τρισδιάστατα την Ελλάδα το 2026 - Οι περιοχές

Ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών όταν καταγράφονται από τις κάμερες της Google

The LiFO team
Αυτοκίνητο του Google Maps χαρτογραφεί περιοχές στην Αθήνα / Eurokinissi
Η Google LLC ανακοίνωσε ότι από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει εκτεταμένη τρισδιάστατη χαρτογράφηση σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδας, στο πλαίσιο της ανανέωσης της υπηρεσίας Google Maps και ειδικότερα του Street View.

Η χαρτογράφηση θα γίνει με ειδικά οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν εμφανή σήμανση «Google Street View» και θα καλύψει, μεταξύ άλλων, την Αττική, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Μακεδονία και Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, το Αιγαίο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, πριν από οποιαδήποτε ανάρτηση εικόνων στο google.com/maps, όλα τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας θα εμφανίζονται θολωμένα, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

Google Maps: Τα δικαιώματα των πολιτών

Η Google διευκρινίζει ότι κάθε πολίτης, ή οποιοσδήποτε τρίτος, μπορεί να επισημάνει περιπτώσεις μη θόλωσης ή ανεπαρκούς θόλωσης προσώπων ή πινακίδων, να ζητήσει τη θόλωση της εικόνας της οικίας του, να ασκήσει δικαίωμα αντίρρησης και να αιτηθεί την αφαίρεση δεδομένων, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη θολωθεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα είτε θολώνονται είτε διαγράφονται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί ακόμη και πριν από την ανάρτηση των εικόνων, εκτός εάν έχει ήδη εφαρμοστεί θόλωση.

Η διαδικασία θόλωσης, κατόπιν αιτήματος, ολοκληρώνεται εντός πέντε ημερών από την έναρξη της υπηρεσίας ή, αν το αίτημα υποβληθεί μεταγενέστερα, εντός πέντε ημερών από την υποβολή του. Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι τα πρωτογενή δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Πολιτική Απορρήτου της Google, στην ιστοσελίδα https://policies.google.com/privacy.

