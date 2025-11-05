ΤECH & SCIENCE
Το Google Maps γίνεται «συνομιλητικό»: Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο αυτοκίνητο

Η εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιούν περισσότεροι από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη αλλάζει πρόσωπο

Φωτ: Unsplash
Φωτ: Unsplash
Η εφαρμογή πλοήγησης που χρησιμοποιούν περισσότεροι από δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη αλλάζει πρόσωπο. Το Google Maps αποκτά νέα, «έξυπνη» φωνή, με την τεχνολογία Gemini AI της Google να αναλαμβάνει ρόλο συνοδηγού.

Στο πλαίσιο επανασχεδιασμού που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, το Maps θα μπορεί να λειτουργεί ως πιο «συνομιλητικός» βοηθός. Οι χρήστες θα μπορούν να ζητούν προτάσεις για εστιατόρια, αγορές ή αξιοθέατα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούν εντολές. «Χωρίς ψάξιμο και χωρίς άγχος, αρκεί να ρωτήσετε», υποσχέθηκε η εταιρεία στο σχετικό blog post.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται και στις ίδιες τις οδηγίες πλοήγησης. Αντί να αναφέρει μόνο αποστάσεις, το Maps θα υποδεικνύει στροφές με βάση ορόσημα και χαρακτηριστικά κτίρια, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην καθοδήγηση. Όλες οι πληροφορίες θα αντλούνται από τη βάση δεδομένων των περίπου 250 εκατομμυρίων σημείων ενδιαφέροντος και αξιολογήσεων που έχει συγκεντρώσει η Google τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Google Maps: Διαθέσιμη και στα iPhone η νέα λειτουργία

Η νέα λειτουργικότητα θα διατεθεί τόσο σε iPhone όσο και σε συσκευές Android, δίνοντας στη Gemini μια τεράστια ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές, αλλά και τα όριά της. Η Google υπόσχεται ότι έχει ενσωματώσει «δικλίδες ασφαλείας» ώστε να αποτρέψει τα γνωστά φαινόμενα «παραισθήσεων» των chatbots, που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος πληροφορίες ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε λάθος δρόμο.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Google να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε όλες τις υπηρεσίες της, από την αναζήτηση έως το Gmail. Από τότε που το ChatGPT της OpenAI άλλαξε τα δεδομένα στα τέλη του 2022, η εταιρεία του Mountain View επιδιώκει να δείξει ότι μπορεί να παραμείνει στην πρωτοπορία του νέου τοπίου.

Παρά την τεχνολογική λάμψη, η ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος παραμένει κρίσιμη. Οι νέες λειτουργίες του Google Maps θα δοκιμαστούν σε μια ήπειρο όπου η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρότερη από οπουδήποτε αλλού, και κάθε χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρακολουθείται στενά από τις αρχές.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν πώς το Gemini AI επεξεργάζεται τις φωνητικές εντολές και τα γεωγραφικά δεδομένα των χρηστών, σε μια περίοδο που η Ε.Ε. προωθεί τον νέο AI Act. Για την Google, η επιτυχία του «έξυπνου» συνοδηγού δεν θα μετρηθεί μόνο σε επίπεδο τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και στην ικανότητά της να πείσει την Ευρώπη ότι η καινοτομία μπορεί να συνυπάρξει με τη διαφάνεια και τον σεβασμό της ιδιωτικότητας.

Με πληροφορίες από Associated Press

LIFO NEWSROOM
 
 