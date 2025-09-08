Πώς γίνεται το Google Maps να μην δουλεύει κανονικά στην πιο «συνδεδεμένη» χώρα της Ασίας

Όποιος ταξιδεύει στη Νότια Κορέα ανακαλύπτει γρήγορα μια παράδοξη δυσκολία: το Google Maps, το πιο διαδεδομένο εργαλείο πλοήγησης στον κόσμο, δεν λειτουργεί κανονικά. Έτσι, οι επισκέπτες στρέφονται σε κορεατικές εφαρμογές όπως οι Kakao Map και Naver Map, χωρίς όμως την άνεση και τις λειτουργίες που έχουν συνηθίσει από τη Google

«Πρέπει να κατεβάσεις τρεις εφαρμογές και να αλλάζεις συνεχώς από τη μία στην άλλη – είναι κουραστικό», περιγράφει ο Ταϊβανέζος ταξιδιώτης Έρικ Γουένγκ στο CNN.

Το παράδοξο είναι ότι η χώρα θεωρείται τεχνολογικός παράδεισος. Όλες οι διεθνείς πλατφόρμες, από το Gmail μέχρι το YouTube, λειτουργούν χωρίς πρόβλημα. Σε αντίθεση με την Κίνα ή τη Ρωσία, όπου οι εντάσεις με τις ΗΠΑ δικαιολογούν τέτοιους περιορισμούς, η Νότια Κορέα είναι παραδοσιακός σύμμαχος της Ουάσιγκτον και μια από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ασίας.

Google Maps: Πώς ξεκίνησε η διαμάχη με τη Νότια Κορέα

Η κόντρα ανάμεσα στη Google και τη Νότια Κορέα κρατάει σχεδόν δύο δεκαετίες. Η πρώτη μεγάλη τριβή εμφανίστηκε το 2008, όταν το Google Maps εμφάνισε κορεατικές τοποθεσίες με τα ιαπωνικά τους ονόματα, σύμφωνα με την ερευνήτρια Σογιούν Αν, επίκουρη καθηγήτρια στο Boston College.

Το ζήτημα θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητο στη Σεούλ, αφού η Κορεατική χερσόνησος υπήρξε αποικία της Ιαπωνίας για πάνω από τριάντα χρόνια στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρά την εξομάλυνση των σχέσεων, οι ιστορικές πληγές παραμένουν ανοιχτές και κάθε αναφορά σε αμφισβητούμενα ονόματα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι κορεατικές αρχές ζήτησαν επανειλημμένα από την Google να αλλάξει τις επισημάνσεις, όμως ο τεχνολογικός γίγαντας αντιστάθηκε και μπλέχτηκε σε νέες αντιπαραθέσεις για την ονοματοδοσία χαρτών τα επόμενα χρόνια.

Facebook Twitter Τα κεντρικά της Google / Φωτ: EPA, αρχείου

«Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό σχεδόν είκοσι χρόνια», εξηγεί η Αν. «Η σχέση τους ήταν ταραχώδης από την πρώτη στιγμή».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Νότια Κορέα δημιούργησε έναν δορυφορικό χάρτη κλίμακας 1:25.000, ο οποίος έγινε διαθέσιμος και σε διεθνές κοινό. Αυτός είναι και ο χάρτης που χρησιμοποιεί σήμερα το Google Maps για τη χώρα. Δείχνει βασική γεωγραφία, δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και αξιοθέατα.

Αλλά λείπει το πιο κρίσιμο κομμάτι. Δεν υπάρχουν οδηγίες πλοήγησης, ούτε για οδήγηση ούτε για περπάτημα. Όποιος δοκιμάζει να σχεδιάσει πορεία βλέπει απλώς το μήνυμα «Δεν φαίνεται να υπάρχει διαδρομή».

Η Google υποστηρίζει ότι ο λόγος είναι η έλλειψη πρόσβασης στον πιο ακριβή χάρτη κλίμακας 1:5.000, όπου κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε μόλις 5.000 μονάδες στο έδαφος. Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε αυτά τα δεδομένα το 2016, αλλά η εξαγωγή τους σε ξένους servers απαγορεύεται χωρίς κρατική έγκριση.

Ο επίμαχος χάρτης που η Νότια Κορέα αρνείται να δώσει στη Google

Η Google υπέβαλε τότε επίσημο αίτημα. Ακολούθησαν κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έφτασαν σε σημείο να φωνάζουν βουλευτές ο ένας στον άλλο. Το αίτημα απορρίφθηκε κατηγορηματικά, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία είχε αρνηθεί να αφαιρέσει στρατιωτικά δεδομένα από τους δορυφορικούς της χάρτες.

Σε ανάρτησή της τον Αύγουστο, η Google αντέτεινε ότι οι δορυφορικές εικόνες προέρχονται από τρίτους παρόχους και διατίθενται στην αγορά. Έτσι, ακόμη κι αν το Google Maps θόλωνε τις ευαίσθητες περιοχές, θα παρέμεναν ορατές από τις αρχικές πηγές. Παρ’ όλα αυτά, διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε επιπλέον μέτρα ασφαλείας, ώστε στρατιωτικές εγκαταστάσεις να μην εμφανίζονται καθαρά στους χάρτες της.

Η διαμάχη συνεχίζεται γύρω από το ίδιο ερώτημα. Πρέπει να δοθεί στη Google πρόσβαση στα πιο λεπτομερή δεδομένα ή όχι; Και, ακόμη κι αν δοθεί, τα χρειάζεται πράγματι;

Facebook Twitter Ο CEO της Google Σουντάρ Πιτσάι και η CEO της Naver, Τσόι Σου-γιον / Φωτ: EPA, αρχείου

Η επίσημη αιτιολογία είναι η εθνική ασφάλεια. Βουλευτές και κρατικοί φορείς προειδοποιούν ότι αν εξαχθεί ο λεπτομερής χάρτης κλίμακας 1:5.000, θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν στρατιωτικές βάσεις ή ευαίσθητες κρατικές εγκαταστάσεις.

Η Νότια Κορέα επικαλείται λόγους εθνικής ασφαλείας

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν το επιχείρημα. «Η απειλή μάλλον υπερτονίζεται, γιατί τα δεδομένα αυτά κυκλοφορούν ήδη ευρέως», υποστηρίζει ο Σκοτ ΜακΓκουάιρ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης που ερευνά τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον αστικό χώρο. Η ίδια θέση εμφανίζεται και σε ανάρτηση της Google, όπου τονίζεται ότι ο χάρτης έχει ήδη περάσει από κρατικό έλεγχο ασφαλείας και ότι ευαίσθητες πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί. Εξάλλου, οι εγχώριες εφαρμογές Kakao και Naver βασίζονται ακριβώς στα ίδια δεδομένα.

Η Εθνική Γεωγραφική Υπηρεσία της Κορέας, που παράγει τους χάρτες, δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σχετικά ερωτήματα. Παρά ταύτα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι λόγοι πίσω από την άρνηση είναι ευρύτεροι.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τον ανταγωνισμό. Αν το Google Maps αποκτούσε πρόσβαση, θα μπορούσε να παραγκωνίσει τους τοπικούς παρόχους. «Υπάρχει προφανές συμφέρον να διατηρηθούν οι εγχώριες πλατφόρμες χαρτογράφησης», σχολιάζει ο ΜακΓκουάιρ, υπενθυμίζοντας ότι η νοτιοκορεατική οικονομία στηρίζεται σε οικογενειακούς κολοσσούς όπως η Samsung και η LG.

Οι ίδιες οι εταιρείες Naver και Kakao έχουν αντιδράσει έντονα, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δίκαιο να επιτραπεί στη Google να χρησιμοποιήσει κρατικά δεδομένα, όταν εκείνες πληρώνουν φόρους και ακολουθούν αυστηρούς τοπικούς κανονισμούς.

Οι ίδιες οι Naver και Kakao προειδοποιούν ότι θα βρεθούν σε άνιση θέση, τονίζοντας πως εκείνες πληρώνουν φόρους και τηρούν τους τοπικούς κανονισμούς, σε αντίθεση με τη Google. Παρόμοια ανησυχία εκφράζεται και από τον κλάδο συνολικά. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 239 εταιρείες γεωχωρικών δεδομένων έδειξε ότι το 90% τάσσεται κατά της εξαγωγής των χαρτών, φοβούμενο απώλεια πωλήσεων και θέσεων εργασίας.

Πέρα από όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν έχει ουσιαστικό κίνητρο να πει «ναι». Οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει τις εγχώριες εφαρμογές, δεν υπάρχει πίεση της κοινής γνώμης και τα οικονομικά οφέλη θα ήταν περιορισμένα. Αντίθετα, για τη Google η πρόσβαση στον χάρτη θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη.

Νότια Κορέα: Τα δεδομένα στο επίκεντρο

Η Νότια Κορέα μετρά περίπου 51 εκατομμύρια κατοίκους, οι περισσότεροι κάτοχοι smartphone και με έντονη ψηφιακή παρουσία. Για την Google, η πρόσβαση στα λεπτομερή χαρτογραφικά δεδομένα δεν θα σήμαινε μόνο καλύτερη πλοήγηση, αλλά και έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών για το πώς κινούνται και καταναλώνουν οι χρήστες.

Η ενσωμάτωση του Google Maps θα μπορούσε να αλλάξει και άλλες αγορές. Υπηρεσίες όπως το Airbnb ή το Uber, που ήδη λειτουργούν στη χώρα με τη βοήθεια κορεατικών χαρτών, θα είχαν τη δυνατότητα να στηριχθούν απευθείας στη Google. Το ίδιο θα συνέβαινε με δεκάδες εφαρμογές που σήμερα βασίζονται στην τεχνολογία της Kakao ή της Naver, όπως η δημοφιλής πλατφόρμα μεταφορών Kakao T.

«Το ζήτημα δεν είναι απλώς η διαθεσιμότητα ενός χάρτη», τονίζει ο ΜακΓκουάιρ. «Ο χάρτης γίνεται η βάση πάνω στην οποία χτίζονται πλήθος άλλες υπηρεσίες».

Ανοιχτό παραμένει και το ερώτημα αν η Google χρειάζεται πράγματι τα επίσημα κρατικά δεδομένα. Η Αν και ο ΜακΓκουάιρ εκτιμούν ότι η εταιρεία διαθέτει αρκετά εργαλεία ώστε να κατασκευάσει μόνη της λεπτομερή χάρτη, χωρίς να εξαρτηθεί από την κυβέρνηση. Υποψιάζονται ότι προσπαθεί να αποφύγει το κόστος και τον χρόνο που θα απαιτούσε μια τέτοια διαδικασία. Όπως σημειώνει η Αν, σε πολλές άλλες χώρες όπου λειτουργεί πλήρως η πλοήγηση, η Google δεν ζήτησε απευθείας πρόσβαση σε κρατικά δεδομένα.

Facebook Twitter Η CEO της Narver, Τσόι Σου-γιον / Φωτ: EPA, αρχείου

Η εταιρεία, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι διαθέσιμοι χάρτες κλίμακας 1:25.000 είναι «θεμελιωδώς ανεπαρκείς» για σύγχρονη πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές ή σε στενούς δρόμους και σοκάκια. Υποστηρίζει ότι χρειάζεται συνδυασμό των χαρτών 1:25.000 και 1:5.000, όπως ακριβώς συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Η Google υπογραμμίζει επίσης ότι όταν αγοράζει δεδομένα από τρίτους σε άλλες αγορές, φροντίζει να είναι πλήρως συμβατά με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Μέχρι στιγμής, αναφέρει, δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με εγκρίσεις εξαγωγής δεδομένων.

Τι ακολουθεί και τι αλλάζει ο παράγοντας Τραμπ

Για τους ξένους επισκέπτες, η απουσία του Google Maps παραμένει καθημερινή ταλαιπωρία. Η Ταϊβανέζα ταξιδιώτισσα Βίβιαν Τσεν, που επισκέπτεται τη Νότια Κορέα αρκετές φορές τον χρόνο, λέει ότι οι κορεατικές εφαρμογές, ακόμη και με αγγλικό μενού, είναι συχνά δυσνόητες. Λείπει η ζωντανή πλοήγηση που προσφέρει η Google, ενώ οι διευθύνσεις μεταφράζονται με ασάφειες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται δεύτερη ή και τρίτη εφαρμογή για να βρει κανείς τον προορισμό του.

Η απόφαση για το αν η Google θα αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες από διυπουργικό συμβούλιο, όπου συμμετέχουν τα υπουργεία Εμπορίου, Εξωτερικών, Άμυνας, αλλά και οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας.

Η Αν εκτιμά ότι το πιο πιθανό είναι να απορριφθεί και πάλι το αίτημα, εκτός αν η Google παρουσιάσει σημαντικές υποχωρήσεις. Δεν αποκλείει πάντως ένα διαφορετικό σενάριο: η Σεούλ να ανάψει το «πράσινο φως» για στρατηγικούς λόγους, επιδιώκοντας ανταλλάγματα από την Ουάσιγκτον.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Στα τέλη Ιουλίου υπογράφηκε εμπορική συμφωνία ΗΠΑ– Νότιας Κορέας, που προβλέπει δασμούς 15% σε κορεατικά προϊόντα. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση και, όπως σχολιάζει η Αν, «με τη νέα κυβέρνηση Τραμπ, η πίεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη».

Facebook Twitter Η Τσουνγκ Σιν-α, επικεφαλής του νοτιοκορεατικού κολοσσού τεχνολογίας Kakao Corp., μιλά σε συνέντευξη Τύπου σε ξενοδοχείο της Σεούλ / Φωτ: EPA, αρχείου

Την ίδια ώρα, η Google αντιμετωπίζει και διεθνείς προκλήσεις. Στις ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη αντιμονοπωλιακή δίκη του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξεχωριστή έρευνα που στοχεύει συγκεκριμένα το Google Maps.

«Για χρόνια η Google παρουσιαζόταν ως δημόσια υπηρεσία – δωρεάν, καλοπροαίρετη, με το σύνθημα ‘don’t be evil’», σχολιάζει ο ΜακΓκουάιρ. «Σήμερα η εικόνα αλλάζει. Ολοένα και περισσότεροι τη βλέπουν ως έναν τεράστιο όμιλο που παράγει έξυπνα προϊόντα, αλλά παράλληλα συγκεντρώνει δεδομένα με ανησυχητική ένταση».

Οι επιπτώσεις αυτού του προβληματισμού βαραίνουν και την απόφαση της Σεούλ. Αν το αίτημα εγκριθεί τον Οκτώβριο, η Google θα κερδίσει ένα σημαντικό προβάδισμα στην κορεατική αγορά. Αν όχι, η σύγχυση για τους ξένους ταξιδιώτες θα συνεχιστεί, εκτός αν οι εγχώριες εφαρμογές γίνουν πιο φιλικές προς τους επισκέπτες.

Η Βίβιαν Τσεν, που σχεδιάζει να επιστρέψει στη Σεούλ τον Δεκέμβριο, δεν κρύβει την απογοήτευσή της: «Είναι τόσο εκνευριστικό που με κάνει να μη θέλω να ξανάρθω. Πώς γίνεται μια τόσο σύγχρονη πόλη να έχει τέτοιο μειονέκτημα;»

Με πληροφορίες από CNN

