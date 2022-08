Σινσινάτι: Στον τελικό ο Τσιτσιπάς με νίκη επί του Νο1 στον κόσμο, Μεντβέντεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Ντανίλ Μεντβέντεφ, για να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά του Σινσινάτι, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 2 ώρες και 23 λεπτά για να κάμψει τις αντιστάσεις του Μεντέντεφ και να νικήσει με 7-6, 3-6, 6-3. Σήμερα, στον τελικό, θα διεκδικήσει το δεύτερό του τρόπαιο σε τουρνουά Masters φέτος.

Αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Μπόρνα Τσόριτς, ο οποίος απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Κάμερον Νόρι. Οι δύο «μονομάχοι» του τελικού έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές και μετρούν από μία νίκη στα μεταξύ τους ματς.

TSITSINNATI 🔥🔥@steftsitsipas defeats the World No. 1, Daniil Medvedev, 7-6, 3-6, 6-3 to secure his place in the final 💪@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/ngfRzZQgqT