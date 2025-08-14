Τι ώρα και σε ποιο καναλι θα δείτε τους αγώνες των ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για την Ευρώπη

Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται σήμερα στη «μάχη» της Ευρώπης, διεκδικώντας την πρόκριση στα playoffs των διοργανώσεων της UEFA.

Πρώτος στη σέντρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Europa League. Το 0-0 της Τούμπας αφήνει ανοιχτούς τους λογαριασμούς του ζευγαριού. Η αναμέτρηση στο Κλάγκενφουρτ θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN. Αν προκριθεί, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια – Αράζ.

Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία, διεκδικώντας την πρόκριση στα playoffs του Europa League, μετά το 0-0 στο ΟΑΚΑ. Το ματς θα μεταδοθεί από το COSMOTE Sport 2. Αν περάσει, θα βρει μπροστά του τη Σαμσουνσπόρ, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα αγωνιστεί με τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ – Ουτρέχτη.

Την ίδια ώρα, στις 21:00, η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena τον Άρη Λεμεσού, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο έληξε 2-2. Ο αγώνας θα προβληθεί από το COSMOTE Sport 1. Αν η Ένωση προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες κυνηγούν απόψε τη συνέχιση της ευρωπαϊκής τους πορείας, με στόχο τη συμμετοχή στη φάση των ομίλων των διοργανώσεων της UEFA.