Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Κανονικά στον 4ο τελικό Φουρνιέ και Ναν

Χωρίς ποινή αποκλεισμού θα αγωνιστούν κανονικά στο αποψινό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (8/6, 21:00, ΕΡΤ3) οι Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν, όπως αποφάσισε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ.

Μετά τις απολογίες των δύο παικτών, που πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου (8/6) στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου δεν επέφερε κάποια αγωνιστική τιμωρία για τον τέταρτο τελικό της σειράς των playoffs της Basket League. Έτσι, τόσο ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού όσο και ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού παραμένουν διαθέσιμοι για το αποψινό Game 4 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε έναν αγώνα που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα.

Ο Εβάν Φουρνιέ θα ενισχύσει την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για να κάνουν το 3-1 και να κατακτήσουν τον τίτλο, ενώ ο Κέντρικ Ναν θα επιχειρήσει να οδηγήσει τους «πράσινους» στην ισοφάριση (2-2) και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (11/6) στο ΟΑΚΑ.

Evan Fournier kicked out of Greek championship game for obscene gesture



Series is out of control



Greek government almost canceled whole thing



Even owners banned from road games

pic.twitter.com/jxg47wXRwu