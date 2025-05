Final Four 2025: Ξέσπασε σε κλάματα ο Εβάν Φουρνιέ- Τον παρηγόρησε ο Βασίλης Σπανούλης

Στιγμές έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στον ημιτελικό του Final 4 της Euroleague, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό (68-78). Πρωταγωνιστής, όχι μόνο στο παρκέ αλλά και στην ανθρώπινη διάσταση του αγώνα, ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 31 πόντους, παλεύοντας σχεδόν μόνος του για την ανατροπή. Ωστόσο, στο φινάλε της αναμέτρησης, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και λύγισε, ξεσπώντας σε δάκρυα.

An unbelievable effort from @EvanFourmizz who is brought to tears after the defeat



He’s consoled by Spanoulis, an emotional moment at #F4GLORY pic.twitter.com/QtX5XGkMMU