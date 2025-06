Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το σκληρό φάουλ του Ναν και η χειρονομία του Φουρνιέ

Το σκληρό φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ, η προκλητική χειρονομία του Γάλλου, η ένταση στα ύψη και οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις των ΚΑΕ σκιαγραφούν το χθεσινό ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού για τους τελικούς του μπάσκετ.

Το ντέρμπι του ΟΑΚΑ για τον τρίτο τελικό της Stoiximan Basket League εξελίχθηκε σε πεδίο εντάσεων, διαμαρτυριών και καταγγελιών, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις, καταλογίζοντας η μία στην άλλη προκλήσεις και ακραία συμπεριφορά.

Η αρχή έγινε με ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ, 8:44 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Γάλλος φόργουορντ, μετά από λάθος του Σλούκα, έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε προσποίηση, όμως ο Ναν δεν συγκρατήθηκε και του έκανε σκληρό φάουλ, ρίχνοντάς τον στο παρκέ. Η σύρραξη μεταξύ των παικτών μάλιστα, αποφεύχθηκε χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Kendrick Nunn with the HARD foul on Evan Fournier. 😳



