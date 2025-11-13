Ο τραυματισμός του Έβανς «πάγωσε όλο το ΣΕΦ» - Με ρήξη αχιλλείου τένοντα ο Αμερικανός γκαρντ

«Τη στιγμή του τραυματισμού του Έβανς πάγωσε όλο το ΣΕΦ», δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις.

Η ομάδα των social media του Ολυμπιακού ανακοίνωσε ότι ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός. Ο Αμερικανός γκαρντ θα περάσει για δεύτερη φορά την πόρτα του χειρουργείου για τον συγκεκριμένο τραυματισμό.

«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο αριστερό πόδι. Είμαστε όλοι μαζί σου, Κίναν - μείνε δυνατός και γύρνα ακόμη πιο δυνατός», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας στα social media.

«Τη στιγμή του τραυματισμού πάγωσε όλο το ΣΕΦ, έσπασαν καρδιές. Αυτό που κάναμε στο ματς ήταν να εκτελέσουμε το πλάνο μας, ήμασταν πιστοί σε αυτό, παίρναμε ενέργεια από την άμυνα, δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο. Ο τρόπος που καταφέραμε να περιορίσουμε την επίθεση της Ζάλγκιρις, που είναι πολύ αποτελεσματική, ήταν να αντιπαρατάξουμε την αθλητικότητά μας, να κυνηγάμε κάθε μπάλα, να κάνουμε άμυνα σε κάθε μπάλα. Το μόνο αρνητικό ήταν ότι δώσαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, νομίζω ήταν 41-47 τα ριμπάουντ, αυτός ήταν ο μόνος τομέας που υστερήσαμε», είπε ο Φουρνιέ.

Ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς

Έπειτα από περισσότερες από 530 ημέρες απουσίας από την EuroLeague, ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στη δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όμως ο τραυματισμός του μόλις ένα λεπτό μετά την είσοδό του στο παρκέ μετέτρεψε τη στιγμή σε σοκ για τον ίδιο και τους φίλους της ομάδας. Οι συμπαίκτες του έσπευσαν αμέσως στα αποδυτήρια για να του σταθούν και να τον στηρίξουν.

Η επιστροφή του Έβανς ήταν πολυαναμενόμενη σε όλη την EuroLeague, καθώς είχε προηγηθεί η εμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ζάλγκιρις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον συμπεριλαμβάνει στην αποστολή λόγω της απουσίας του τραυματία Φρανκ Ντιλικίνα.

Ωστόσο, η χαρά του κόσμου κράτησε ελάχιστα.

Ο Έβανς αγωνίστηκε για μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει τραυματίας, υποβασταζόμενος, λέγοντας στους συμπαίκτες του «δεν είναι δυνατόν».

Αμέσως μετά, οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου και Φρανκ Ντιλικίνα —που δεν ήταν στη δωδεκάδα— έσπευσαν στα αποδυτήρια για να του δείξουν τη στήριξή τους, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο και την αλληλεγγύη μέσα στην ομάδα.