Καιρός: Λασποβροχές και καταιγίδες την Πέμπτη - Προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις

Άστατος, με έντονα φαινόμενα αναμένεται ο καιρός της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στην πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφύλλια στον Alpha, επισημαίνεται ότι το νέο βαρομετρικό χαμηλό επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας λασποβροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια.

«Αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά», λέει ο Γ. Τσατραφύλλιας, προσθέτοντας, ότι: «Η θερμοκρασία φτάνει τους 16 βαθμούς και οι νότιοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ».

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και το Αν. Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 βαθμούς και νότιοι άνεμοι έως 9 μποφόρ. Βροχές θα σημειωθούν στις Κυκλάδες και καταιγίδες θα πλήξουν τα Δωδεκάνησα, συνέχισε.

Για την Αττική αναμένονται «βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με νότιους ανέμους έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς».

Τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις «βλέπουν» βροχές και σποραδικές καταιγίδες με «νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 14 βαθμούς».

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ποιες περιοχές «απειλούνται» με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ενημερώνει μέσω του προσωπικού του ιστότοπου ότι «το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη) σχεδόν σε όλη τη χώρα προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ κατά τόπους στη Δ–ΝΔ Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα».

Σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο, στις παραπάνω περιοχές αναμένονται:

εκδήλωση νέων, αξιόλογου ύψους βροχοπτώσεων,

επικράτηση σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, ικανών να προκαλέσουν την τήξη του χιονιού, τουλάχιστον στις ημιορεινές περιοχές.

Τέλος, προειδοποιεί ότι, εξαιτίας του κορεσμού του εδάφους από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων.

«Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο κίνδυνος είναι αυξημένος, καθώς, όπως φαίνεται και στον χάρτη, αξιόλογες βροχές και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στη γειτονική Βουλγαρία. Κατά τα άλλα, προσοχή χρειάζονται και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι, οι οποίοι στο Α–ΒΑ Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Να συμπληρώσω ότι αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων διατρέχει και η Ηλεία, λόγω ανόδου της στάθμης του Αλφειού», γράφει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: