ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον Τζορτζ Κλούνεϊ για χάρη του Super Bowl 2026

Πρόκειται για ένα διαφημιστικό σποτ 30 δευτερολέπτων που θα προβληθεί στο τρίτο τέταρτο του Super Bowl

The LiFO team
The LiFO team
Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον Τζορτζ Κλούνεϊ για χάρη του Super Bowl 2026 Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από το διαφημιστικό σποτ/Φωτογραφία: YouTube
0

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος ανέλαβε τη σκηνοθεσία ενός από τα πιο πολυσυζητημένα διαφημιστικά σποτ του Super Bowl 2026, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ. 

Το σποτ, με τίτλο «Grubhub Will Eat the Fees», θα προβληθεί στο τρίτο τέταρτο του τελικού του Super Bowl στις 8 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της πλατφόρμας delivery Grubhub.

Το σποτ των 30 δευτερολέπτων, που κινείται σε κινηματογραφικούς τόνους, τοποθετείται σε ένα πολυτελές δείπνο σε αρχοντικό, όπου μια αριστοκρατική παρέα απολαμβάνει το γεύμα της.

Όταν όμως εμφανίζεται το «τελευταίο πιάτο» - οι χρεώσεις παράδοσης και υπηρεσιών - ξεσπά συζήτηση γύρω από το ποιος θα τις πληρώσει. Τη λύση δίνει η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος δηλώνει καθαρά και επίσημα: «Grubhub will eat the fees», δηλαδή η Grubhub θα καλύψει αυτές τις χρεώσεις.

Το διαφημιστικό σποτ:

Η διαφήμιση αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Κλούνεϊ σε διαφημιστικό σποτ του Super Bowl, ενώ είναι επίσης το πρώτο Super Bowl σποτ που σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος με αυτή τη συνεργασία μεταφέρει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του προσέγγιση σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα του κόσμου.

Η παραγωγή του διαφημιστικού έχει επιμεληθεί η δημιουργική ομάδα της Anomaly, ενώ το αποτέλεσμα έχει περιγραφεί ως μια κινηματογραφική εμπειρία, με τον Κλούνεϊ να χαρακτηρίζει τη δουλειά του Λάνθιμου ως «μια μικρή ταινία συμπιεσμένη σε 30 δευτερόλεπτα».

Με πληροφορίες από People

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πριν από το break, ο Γιώργος Λάνθιμος τα λέει όλα

Οθόνες / Γιώργος Λάνθιμος: «Το θέμα είναι πώς ξαναβρίσκεις τη χαρά»

Παραδέχεται πως η δημιουργία ενός έργου τέχνης δεν είναι μια ανώδυνη διαδικασία. Και πως χρειάζεται ένα διάλειμμα. Πήρε στάση απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα γιατί «Αν είσαι άνθρωπος με οποιαδήποτε ενσυναίσθηση, δεν μπορείς να μη μιλήσεις». Λίγο πρίν την κυκλοφορία της ταινίας Βουγονία που σκηνοθετεί, ο Γιώργος Λάνθιμος μίλησε στη LifO.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πολιτικά Grammys με λάτιν αιχμές και απειλές για μηνύσεις

Grammys 2026 / Πολιτικά Grammys με λάτιν αιχμές και απειλές για μηνύσεις

Μετά από μια δεκαετία άφθονης Τέιλορ Σουίφτ και επιβράβευσης της Μπιγιόνσε, οι απαλές διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε ανοιχτές πολιτικές κορόνες με αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Bad Bunny.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαζικός τάφος στην Ιορδανία αποκάλυψε την αρχαιότερη πανδημία που έχει καταγραφεί στον κόσμο

Πολιτισμός / Μαζικός τάφος στην Ιορδανία αποκάλυψε την αρχαιότερη πανδημία που έχει καταγραφεί στον κόσμο

Ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την πανώλη του Ιουστινιανού, την αρχαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία στον κόσμο, που κόστισε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
THE LIFO TEAM
 
 