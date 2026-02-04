Νέο βίντεο από τη δράση της δασκάλας γιόγκα που φέρεται να ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών της

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα που συνελήφθη, κατηγορούμενη για ανατινάξεις περιουσιακών στοιχείων συγγενών της, επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα, δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα κρατείται στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, όπως μετέδωσε το Mega.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού, η 56χρονη βρέθηκε νωρίτερα ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο δεν παραδέχτηκε τις πράξεις που της καταλογίζονται.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, από την περιοχή της Μεταμόρφωσης στις 17 Ιανουαρίου, καταγράφει το φλεγόμενο αυτοκίνητο της θείας της, στο οποίο φέρεται να έβαλε φωτιά η δασκάλα γιόγκα.

Τη φωτιά από το φλεγόμενο όχημα προσπαθούσαν να σβήσουν ένοικοι της πολυκατοικίας. Το αυτοκίνητο ανήκε στη θεία της δασκάλας γιόγκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίες αναφέρουν επίσης ότι στην ίδια πολυκατοικία διέμεναν και οι γονείς της δράστιδας, όπου πριν από 10 χρόνια φέρεται να είχε βάλει φωτιά και στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η ίδια δεν παραδέχτηκε τις πράξεις και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Πόσους εμπρησμούς θα μου χρεώσετε αυτή τη φορά;»

