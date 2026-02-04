Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ολυμπιακή φλόγα έφτασε στη Μόντσα συνοδεία του Snoop Dogg

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η Λαμπαδηδρομία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026 ολοκλήρωσε το 59ο στάδιό της, διασχίζοντας τις περιοχές Άλτο Μιλανέζε και Μπριάντσα. Η διαδρομή ένωσε περιοχές με ισχυρή βιομηχανική παράδοση και πόλεις με πλούσια ιστορία.
Η Λαμπαδηδρομία ξεκίνησε το πρωί από τη Γκαλαράτε, ακολουθώντας πορεία που πέρασε από τις Μπούστο Αρσίτσιο, Καστελάντσα και Λενιάνο.
Ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους βρέθηκαν ο Snoop Dogg, καθώς και διακεκριμένοι Ιταλοί αθλητές.
Oh yeah… giving yall BTS n sneak peeks all month long on my #REPRESENT podcast ⬇️ https://t.co/LW7cREpR3Q🥇 pic.twitter.com/OFiPjem9wG— Snoop Dogg (@SnoopDogg) February 4, 2026
Η παρουσία του διεθνούς σταρ στη Γκαλαράτε έδωσε ξεχωριστό τόνο στην εκκίνηση της ημέρας, πυροδοτώντας τον ενθουσιασμό του κοινού και μεταφέροντας την ενέργεια της σύγχρονης κουλτούρας στη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας.
🔥 @SnoopDogg 🔥pic.twitter.com/l9tGJSJ08O— The Olympic Games (@Olympics) February 4, 2026
Νωρίς το απόγευμα, η πορεία έφτασε στο Σαρόννο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το Σεβέζο. Ακολούθως, η φλόγα πέρασε από τις Ντέζιο, Νόβα Μιλανέζε, Μουτζό και Λισσόνε, πόλεις γνωστές για τη μακρά παράδοση στη χειροτεχνία και τον ιταλικό σχεδιασμό.
Η ημέρα ολοκληρώθηκε στη Μόντσα, όπου στην Piazza Trento e Trieste η αφή της Ολυμπιακής δάδας αποτέλεσε κορυφαία στιγμή γιορτής και συλλογικής συμμετοχής για την τοπική κοινωνία.
Το τελικό στάδιο του ταξιδιού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.