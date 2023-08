Ο Ρίκι Ρούμπιο σταματάει το μπάσκετ για λόγους ψυχικής υγείας

Την απόφασή του να σταματήσει το μπάσκετ μέχρι νεοτέρας για λόγους ψυχικής υγείας ανακοίνωσε ο διάσημος Ισπανός αθλητής Ρίκι Ρούμπιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την ισπανική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης ο Ρίκι Ρούμπιο, που επί χρόνια αγωνιζόταν στο NBA, θα σταματήσει να παίζει επαγγελματικά το άθλημα στο οποίο διέπρεψε. «Αποφάσισα να σταματήσω την επαγγελματική μου δραστηριότητα για να φροντίσω την ψυχική μου υγεία. Θέλω να ευχαριστήσω για όλη την υποστήριξη που έλαβα από την ομοσπονδία προκειμένου να γίνει κατανοητή η απόφασή μου. Σήμερα το #LaFamilia έχει πιο νόημα από ποτέ. Ευχαριστώ. Θα ζητούσα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μου, ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω αυτές τις στιγμές και να μπορέσω να δώσω περισσότερες πληροφορίες όταν είναι η κατάλληλη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Η ισπανική ομοσπονδία εξέφρασε το σεβασμό, τον θαυμασμό και τη στοργή της για τον Ρίκι Ρούμπιο.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στη Χουβεντούτ, ο Ρίκι Ρούμπιο έπαιξε αργότερα στην Μπαρτσελόνα από το 2009 έως το 2011, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε την Ευρωλίγκα του 2010 στο Παρίσι. Στη συνέχεια μετακόμισε στο ΝΒΑ το καλοκαίρι του 2011 και πέρασε τις τελευταίες δώδεκα σεζόν σε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Minnesota Timberwolves (2011-2017 και 2020-2021), Utah Jazz (2017-2019), Phoenix Suns (2019-2020) και Cleveland Cavaliers (2021 έως σήμερα).

Η ισπανική εφημερίδα Marca θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις αθλητών όπως ο Μάικλ Φελπς και ο Ίαν Θόρπ στην κολύμβηση, αλλά και η Ναόμι Οσάκα στο τένις, Ο κατάλογος των σούπερ σταρ του αθλητισμού που επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας αρχίζει να μεγαλώνει σε έναν επαγγελματικό και άκρως ανταγωνιστικό κόσμο.

«Είναι φυσιολογικό, συμβαίνει συνήθως σε αθλητές που είναι πολύ αφοσιωμένοι και που γενικά δεν ξέρουν πώς να πουν όχι», λέει ο Πάμπλο Ντελ Ριο, ο ψυχολόγος που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα ταλέντα στην ισπανική Ολυμπιακή ελίτ τα τελευταία 30 χρόνια. «Έχουν ένα προφίλ καλών ανθρώπων και πρέπει κάποια στιγμή να πουν “αρκετά”. Για να πάρει ο Ρίκι αυτή την απόφαση, έπρεπε να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια πριν κάνει το βήμα. Όλο αυτό το κάψιμο είναι μέρος μιας πολύ μακράς διάβρωσης που μπορεί να βλάψει την ταυτότητα κάποιου αθλητή», προσθέτει.

H είδηση για την αποχώρησή του έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και τα μηνύματα συμπαράστασης καταφθάνουν σωρηδόν.

All love from the basketball community, @rickyrubio9 ❤️



Ricky Rubio has decided to halt his 18-year professional career to take care of his mental health. Wishing you all the best. pic.twitter.com/g3Q7MVatja