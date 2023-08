Δάκρυσε ο Νίκος Γκάλης- Από την αγάπη του κόσμου στην βράβευσή του στο ΟΑΚΑ

Βαθιά συγκινημένος ο Νίκος Γκάλης δεν άντεξε την μεγάλη αγάπη του κόσμου που βρέθηκε σήμερα στο ΟΑΚΑ και δάκρυσε κατά την βράβευσή του.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ σήμερα το απόγευμα πριν από τον φιλικό αγώνα Ελλάδας - Σλοβενίας ζητωκραύγασε για μια ακόμη φορά για τον Έλληνα θρύλο, τον Νίκο Γκάλη. Η βράβευση από την ομοσπονδία έγινε όπως ταιριάζει στο μεγαλείο του Νίκου Γκάλη και το χειροκρότημα ήταν ασταμάτητο.

Οι πλακέτες και τα άλλα βραβεία περίσσευαν στη σημερνή εκδήλωση, αλλά ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν τους χιλιάδες φιλάθλους όταν η φανέλα της Εθνικής μπάσκετ με το Νο4 υψώθηκε στον ουρανό του κλειστού γηπέδου.

Την ώρα της βράβευσης του Νίκου Γκάλη όλο το γήπεδο στάθηκε όρθιο χειροκροτώντας. Αναμεσά τους παλιοί συμπαίκτες και φίλοι του, όπως ο Φάνης Χριστοδούλου, ο Νίκος Φιλίππου και άλλοι της νεότερης γενιάς όπως ο Ευθύνης Ρεντζιάς και ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Ο Νίκος Γκάλης παρακολούθησε την αναμέτρηση συνοδευόμενος από την κόρη του.

Λύγισε από την αγάπη του κόσμου....

The toughest on court, couldn't hold back his tears... What love can do... 💙@fiba @FIBA #FIBAWC #PantaDipla #WInForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/FXa8z7yJoc