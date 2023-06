Ο Καρίμ Μπενζεμά και επίσημα στην πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας

Ο Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής Καρίμ Μπενζεμά συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας Αλ- Ιτιχάντ, αποχωρώντας, μετά από μακρά θητεία, από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 35χρονος Καρίμ Μπενζεμά, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για την περασμένη σεζόν, συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Στο ίδιο πρωτάθλημα, με την Αλ- Νασρ, αγωνίζεται και ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Καρίμ Μπενζεμά κέρδισε 25 τρόπαια - συμπεριλαμβανομένων πέντε Τσάμπιονς Λιγκ και τεσσάρων πρωταθλημάτων Ισπανίας - σε 14 χρόνια στη Μαδρίτη, αλλά συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιό του ένα χρόνο νωρίτερα. Σημείωσε 354 γκολ για τη Ρεάλ, και είναι ο δεύτερος σκόρερ μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 450 γκολ αγωνιζόμενος με το σύλλογο της Μαδρίτης.

«Είναι ένα καλό πρωτάθλημα και υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες», δήλωσε ο Καρίμ Μπενζεμά. «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ήδη εκεί, ένας φίλος που δείχνει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ανεβάζει περαιτέρω το επίπεδό της. Είμαι εδώ για να κερδίσω, όπως έκανα και στην Ευρώπη» συμπλήρωσε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την συμφωνία, όπως αναφέρει το BBC.

«Είχα την τύχη να πετύχω εκπληκτικά πράγματα στην καριέρα μου και ό,τι μπορούσα περισσότερο στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Τώρα αισθάνομαι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση», προσθέτει ο Γάλλος ποδοσφαιριστής.

Την Αλ Ιτιχάντ διοικεί ο πρώην προπονητής της Γουλβς και της Τότεναμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Πέραν του Ρονάλντο και του Μπενζεμά πληροφορίες αναφέρουν πως στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να μετακομίσει την επόμενη σεζόν για να αγωνιστεί για την Αλ Χιλάλ και ο άλλος σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Αργεντίνος Λιονέλ Μέσι.

