Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πέρασαν και συνεχίζουν στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τις ελληνικές ομάδες, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στα play off των διοργανώσεων της UEFA.

Οι «πράσινοι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζουν στο Europa League, ενώ η «Ένωση» θα διεκδικήσει θέση στη φάση των ομίλων του Conference League.

Ο Ντραγκόφσκι έστειλε τον Παναθηναϊκό στα play off

Σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους του Παναθηναϊκού, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Πολωνός τερματοφύλακας απέκρουσε τρία πέναλτι - των Ναζαρίνα, Κάουα Ελίας και Πέδρο Ενρίκε - χαρίζοντας στους «πράσινους» την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες σε κανονική διάρκεια και παράταση.

ΠΑΟΚ: Γκολ και πρόκριση στο 115’ από τον Καμαρά

Στο «Βέρδερζε Στάντιουμ», ο ΠΑΟΚ έφυγε με τεράστια πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ, κερδίζοντας 1-0 στην παράταση μετά το 0-0 της Τούμπας. Το «χρυσό» γκολ σημείωσε στο 115’ ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή. Στα play off, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βρει απέναντί του τη Ριέκα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ πήρε το «εισιτήριο» στην παράταση

Στην OPAP Arena, η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του Άρη Λεμεσού και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου αγώνα εξασφάλισε την πρόκρισή της στα play off του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ για την είσοδο στους ομίλους. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι νεοαποκτηθέντες Ντέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς: ο Ελβετός μεσοεπιθετικός πέτυχε στο 104’ το 2-1, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Σέρβος επιθετικός «σφράγισε» την πρόκριση με το 3-1.

Λήξη της παράτασης: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1! Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Conference League!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/iJPBHESKYO — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 14, 2025

Europa League: Όλα τα αποτελέσματα του Γ’ προκριματικού

Σέλμπουρν (Ιρλανδία) – Ριέκα (Κροατία) 1-3 (2-1)

Κουόπιο (Φινλανδία) – RFS (Λετονία) 1-0 (2-1)

Μίντιλαντ (Δανία) – Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) 2-0 (3-1)

Μπραν (Νορβηγία) – Χάκεν (Σουηδία) 0-1 (2-0)

Νόα (Αρμενία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-6 πέν. / 0-0 κ.α. και παρ. (1-1)

Βόλφσμπεργκερ (Αυστρία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 0-1 παρ. (0-0)

Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) – Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 1-2 (1-1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) 3-1 (2-1)

Ντρίτα (Κόσοβο) – Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία) 1-3 (2-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Σερβέτ (Ελβετία) 2-1 (3-1)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) – Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 3-4 πέν. / 0-0 κ.α. και παρ. (0-0)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Κλουζ (Ρουμανία) 2-0 (2-1)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1 (1-4)

Europa League: Οι επόμενες διασταυρώσεις στα play off

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο)

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία)

Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (Ελλάδα)