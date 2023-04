«Εξαπατήθηκα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο» λέει ο πρόεδρος της Αλ Νασρ

Ο πρόεδρος της Αλ Νασρ, Μουσάλι Αλ-Μουαμάρ δήλωσε πως αισθάνεται εξαπατημένος με τη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο πρόεδρος της Αλ Νασρ σε σχετικές δηλώσεις του στο «ArabiaNews50» χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα λέγοντας πως «Με έχουν εξαπατήσει μόνο δύο φορές στη ζωή μου. Η πρώτη φορά ήταν όταν ζήτησα τρία κεμπάπ και μου έφεραν μόνο δύο. Η δεύτερη ήταν όταν υπέγραψα τον Κριστιάνο Ρονάλντο...».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προστέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας με συμβόλαιο από την Αλ Νασρ, 200 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ στόχος ήταν να ενισχύσει το ποδόσφαιρο της αραβικής χώρας, αποτελώντας παράλληλα τον νέο «πρεσβευτή» του στη διεκδίκηση του Μουντιάλ 2030. Ωστόσο, 4 μήνες μετά τα πράγματα άλλαξαν.

Ο αποκλεισμός της Αλ Νασρ στα ημιτελικά του King’s Cup και η διαφαινόμενη απώλεια του πρωταθλήματος από την Αλ Ιτιχάντ, προκάλεσαν την κριτική για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμη κι απ’ τους επικεφαλής του αραβικού συλλόγου.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, να υπάρξουν εξελίξεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στις επόμενες εβδομάδες αν επισημοποιηθεί η απώλεια της Saudi Professional League που θα φτάνουν ακόμη και σε πιθανό λήξη συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

🚨Al Nassr President Musalli Al-Muammar: "I have been only scammed 2 times in my life. First was when i ordered 3 kebabs and only got 2. The second was when i signed Cristiano Ronaldo." @SaudiNews50🏅 pic.twitter.com/vMAqPhNxrY