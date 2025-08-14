ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού 3-1: Μαρίν, Κουτέσα και Γιόβιτς έδωσαν την πρόκριση στην Ένωση

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση η ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League επικρατώντας με 3-1 του Άρη Λεμεσού, πρωταγωνιστές της αναμέτρησης οι Ντέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς που έκριναν το ματς.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την ΑΕΚ, καθώς μόλις στο 4′ ο Περέιρα έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Λιούμπισιτς να περνάει στην θέση του.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Άρης Λεμεσού έδειχνε να πατάει καλύτερα στην OPAP Arena με την κυπριακή ομάδα να απειλεί για πρώτη φορά τα καρέ του Στρακόσα με σουτ του Μάριεφ στο 8ο λεπτό, που πέρασε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα μάλιστα ο Άρης άγγιξε το γκολ με τον Μαγιάμπελα να εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ αλλά ο Στρακόσα του είπε «όχι».

Μετά από αυτή την ευκαιρία η ΑΕΚ ισορρόπησε στο ματς κρατώντας περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και στο 20΄ έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ με τον Ζίνι να παίρνει την κεφαλιά αλλά ο Βάνα απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι. Ο Άρης έκανε και πάλι αισθητή την παρουσία του με τον Κορέια να εκτελεί κόρνερ από τα δεξιά, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά αιφνιδιάζοντας τον Στρακόσα και πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 35′ η Ένωση δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Βάνα με σουτ του Ρότα, αλλά ο Βραζιλιάνος απέκρουσε το σουτ του Έλληνα διεθνή. Στο 43′ η ΑΕΚ άγγιξε και πάλι το 1-0, όταν ο Πινέδα έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, ο Λιούμπισιτς πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Γιάγκο παρενέβη στην πορεία της μπάλας και αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του.

Στιγμές πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, η ΑΕΚ έχασε απίστευτη ευκαιρία σε φάση διαρκείας, ο Μαρίν σούταρε εκτός περιοχής ο Βάνα απέκρουσε, ο Μάνταλος έκανε το γύρισμα, η μπάλα μετά από παρέμβαση του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα έφτασε στο κεφάλι του Ρέλβας αλλά η προσπάθεια του Πορτογάλου αμυντικού χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Το πρώτο μέρος μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ΑΕΚ, ωστόσο δεν ίσχυσε το ίδιο και για το δεύτερο, καθώς στο 50′ ο Πήλιος μετά από μια επέλαση από τα αριστερά ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Γιάγκο και η Ένωση κέρδισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαρίν που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Βάνα στέλνοντας την μπάλα στο παραθυράκι του Βραζιλιάνου και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα. στο 51ο λεπτό που όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο 61′ ο Άρης Λεμεσού ισοφάρισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κβιλιτάια.

Στη συνέχεια της αναμέτρησης ο ρυθμός έπεσε με την επόμενη καλή στιγμή να καταγράφεται στο 80′ όταν ο Κοκόριν έκανε ένα σουτ εκτός περιοχής με την μπάλα να καταλήγει ψηλά άουτ. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο να πάρει τη νίκη, αλλά του σουτ του Κοϊτά πέρασε άουτ, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στο έξτρα ημίωρο.

Η πρώτη ευκαιρία της παράτασης καταγράφηκε στο 94′ και άνηκε στην ΑΕΚ. Ο Κοϊτά μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι αλλά ο Γκατσίνοβιτς έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Ο Άρης απάντησε στις ευκαιρίες με τον Κοκόριν να πιάνει το σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Στρακόσα.

Στο 105′ ο Κουτέσα συστήθηκε στο κοινό της ΑΕΚ, ο Ελβετός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, ενώ όλοι περίμεναν πως θα κάνει σέντρα, αυτός σούταρε αιφνιδιάζοντας έτσι τον Βάνα και έβαλε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού (2-1).

Στο δεύτερο μέρος της παράτασης ο Άρης Λεμεσού έφτασε μια ανάσα από το 2-2, όταν το σουτ του Κοκόριν τράνταξε το δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης ωστόσο η ΑΕΚ τελείωσε την υπόθεση πρόκριση, όταν ο Κουτέσα βγήκε στην αντεπίθεση, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς και αυτός με πέφτοντας άνοιξε λογαριασμό με τα “κιτρινόμαυρα”, κάνοντας το 3-1.

Στιγμές αργότερα η Ένωση έφτασε κοντά και σε τέταρτο τέρμα, όταν ο Γιόβιτς από σκόρερ έγινε δημιουργός δίνοντας έτοιμο γκολ στον Κοϊτά αλλά ο Βάνα με εντυπωσιακό τρόπο του αρνήθηκε το γκολ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ