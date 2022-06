Αντιδράσεις για ρατσιστική επίθεση του Νέλσον Πικέ στον Λιούις Χάμιλτον- Η απάντηση του Βρετανού

Αντιδράσεις προκαλεί η ρατσιστική επίθεση του Νέλσον Πικέ στον Λιούις Χάμιλτον, κάτι που καταδίκασαν η Formula 1, η Mercedes, αλλά και η FIA.

Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός της Formula 1- που έχει αναδειχθεί τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής- χρησιμοποίησε μια ρατσιστική προσβολή στα πορτογαλικά αναφερόμενος στον Λιούις Χάμιλτον. Η λέξη που χρησιμοποίησε μπορεί να μεταφραστεί ως «νε@@@», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Πικέ χρησιμοποίησε αυτό τον ρατσιστικό όρο αναφερόμενος στον Λιούις Χάμιλτον, σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο Νοέμβριο αλλά προβλήθηκε τώρα. Το έκανε ενώ σχολίασε τη σύγκρουση ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν, στο περσινό Γκραν πρι του Σίλβερστοουν. Ο Ολλανδός «πιλότος» έχει σχέση με την κόρη του Πικέ, Κέλι.

Ο Λιούις Χάμιλτον απάντησε στην επίθεση του Νέλσον Πικέ μέσω Twitter, με αναρτήσεις στις οποίες τόνισε ότι πλέον είναι ώρα για δράση για την αντιμετώπιση του ρατσισμού.

«Ας επικεντρωθούμε στο να αλλάξουμε τη νοοτροπία», έγραψε αρχικά στα πορτογαλικά ο Βρετανός επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. «Δεν είναι μόνο η ρητορική. Αυτές οι ξεπερασμένες νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν και δεν έχουν θέση στο άθλημά μας», τόνισε.

«Όλη μου τη ζωή με περιτριγυρίζουν και με στοχοποιούν αυτές οι συμπεριφορές. Υπήρξε αρκετός χρόνος για να μάθουμε. Είναι ώρα για δράση», υπογράμμισε ο Χάμιλτον.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.