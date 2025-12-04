Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας μέσα από 14 εικόνες

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026.

Mετά από εννέα ημέρες Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 11:00, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την Παρασκευή 6 Φεβροουαρίου 2026.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπενθυμίζσε ότι λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν πραγματοποιήθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ποιοι άναψαν τον βωμό με την Ολυμπιακή Φλόγα

Η Ολυμπιακή Φλόγα εισήλθε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και στη συνέχεια στον Φίλιππο Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας και της επερχόμενης διοργανώτριας χώρας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά, την παρέλαβε η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη και μαζί με τις συμπαίκτριες της, άναψαν τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, έγινε η παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο.

Η Κλαυδία τραγούδησε την «Αστερομάτα».

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Το πρόγραμμα της τελετής παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ακολουθεί το πρόγραμμα της τελετής παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας:

10:58 Είσοδος των Προέδρων της ΕΟΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»

11.00 Έναρξη της Τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας από την παρουσιάστρια, κυρία Δώρα Αναγνωστοπούλου

11:03 Ολυμπιακός Ύμνος από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, τη Νεανική Χορωδία του Αθηναϊκού Ωδείου και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ – Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας

11:07 Εθνικός Ύμνος της Ιταλίας από τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο, τη χορωδία της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ– Έπαρση Ιταλικής Σημαίας

11:10 Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας από τον τενόρο Γιάννη Χριστόπουλο, τη Χορωδία της ΕΡΤ και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ– Έπαρση Ελληνικής Σημαίας

11:11 Είσοδος της Πρωθιέρειας & των Ιερειών

11:14 Είσοδος της Ολυμπιακής Φλόγας – Λαμπαδηδρομία εντός σταδίου

11:20 Άναμμα του βωμού της Ολυμπιακής Φλόγας

11:22 Χορευτικό δρώμενο από τις ιέρειες

11:27 Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κυρίου Ισιδώρου Κούβελου

11:31 Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026», κυρίου Giovanni Malagò

11:36 Άναμμα της δάδας από την Πρωθιέρεια

11:37 Παράδοση της δάδας στον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο, από την Πρωθιέρεια

11:38 Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «Milano Cortina 2026», κύριο Giovanni Malagò, από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ, κύριο Ισίδωρο Κούβελο

11:40 Αναχώρηση της Ολυμπιακής Φλόγας – Αναχώρηση των Προέδρων της ΕΟΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026»

11:41 Ανακοίνωση της αναχώρησης της πρωθιέρειας και των ιερειών

11:42 Κλείσιμο τελετής από την παρουσιάστρια

11:45 Πέρας Τελετής

Ανάμεσα στα άτομα που έδωσαν το «παρών» ήταν και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο Γιάννης Σγουρός, Στέλιος Αγγελούδης καθώς και η Άννα Μαρία Ντε Γκρες, μαζί με τον πρωτότοκο γιο της, Παύλο και τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Με τη Φλόγα έτρεξε η Γκίλφοϊλ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μια τελετή αλλιώτικη: Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε μέσα στο μουσείο της Ολυμπίας