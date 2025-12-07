Παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 ο Λάντο Νόρις - Ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνηση

Ο Λάντο Νόρις είναι ο 35ος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren εξασφάλισε τον παρθενικό τίτλο της καριέρας του τερματίζοντας τρίτος στο Άμπου Ντάμπι, πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 8η φετινή του νίκη και τον Όσκαρ Πιάστρι.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου, ο Λάντο Νόρις δήλωσε συγκινημένος, αναφέρθηκε στους αντιπάλους του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όσους τον στήριξαν.

F1: Οι πρώτες δηλώσεις του Νόρις

Μετά την κατάκτηση του τίτλου, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Νόρις δήλωσε: «Νόμιζα ότι δεν θα κλάψω… αλλά έκλαψα. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο ταξίδι. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τη McLaren, τους γονείς μου… δεν θα κλάψω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με υποστήριζαν από την αρχή.

Τώρα καταλαβαίνω πώς αισθάνεται ο Μαξ. Θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως και τους δύο ακόμα αντιπάλους μου. Φέτος ήταν οι βασικοί μου αντίπαλοι και είμαι περήφανος που κατάφερα να τους κερδίσω. Θέλω απλώς να απολαύσω τη στιγμή.

Σε έναν αγώνα Formula 1 όλα μπορούν να συμβούν. Στους τελευταίους 2-3 γύρους κατάλαβα τι πήγαινε να γίνει. Όλη τη σεζόν κυνηγούσα αυτό το αποτέλεσμα· η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και αυτό φαίνεται.

Δεν είχα ιδέα ότι ήμουν υπό εξέταση. Ήξερα τι έκανα και δεν είχα κανέναν λόγο να ανησυχώ. Προσπαθώ απλώς να απολαύσω τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έζησαν ό,τι έζησα κι εγώ.

Είναι ένα τεράστιο ταξίδι με τη McLaren. Εδώ και χρόνια έχουμε περάσει πολλές δύσκολες στιγμές. Σήμερα μπορώ να τους ανταποδώσω κάτι πίσω. Νομίζω ότι κάναμε κάτι πολύ καλό φέτος και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Με πληροφορίες από ΕΡΤsports