Μουντιάλ 2026: Πώς η ακραία ζέστη μπορεί να επηρεάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Οι φίλαθλοι και οι επιχειρήσεις εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική, έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκειά του.

Οι 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήδη σχεδιάζουν εκτενώς ανακαινίσεις στα στάδια, πρόσληψη προσωπικού και ενίσχυση της ασφάλειας. Ωστόσο, κάποια πράγματα, όπως ο καιρός, ξεφεύγουν ακόμη και από τις καλύτερες προετοιμασίες.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές και ακόμη και τυφώνες μπορεί να επηρεάσουν τις ομάδες, τους φιλάθλους και το προσωπικό των σταδίων.

Παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια όλων θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, οι συνέπειες ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να επιφέρουν σημαντικά έξοδα για τους οπαδούς, τους διοργανωτές αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις.

Μια πρόσφατη έκθεση της «Pitches in Peril» έδειξε ότι 10 από τα 16 γήπεδα διατρέχουν «πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης συνθηκών θερμικής καταπόνησης». «Υπάρχουν πολλαπλές επιπτώσεις από τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα», ανέφερε η Maddy Orr, ερευνήτρια που μελετά τον αντίκτυπο του κλίματος στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Στη συνέχεια, εξηγεί ότι το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος θα μπορούσε να προκύψει από την ακύρωση αγώνων. «Αν ακυρωθεί ένα γεγονός, μπορεί να χρειαστεί να επιστραφούν εισιτήρια και να πληρωθεί το προσωπικό που είχε έρθει στο γήπεδο», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Καθυστερήσεις είχαν σημειωθεί και στο περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων FIFA, που επίσης πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και θεωρήθηκε από πολλούς ως «πρόβα» για το 2026. Αρκετοί αγώνες είχαν καθυστερήσεις από 40 έως 90 λεπτά λόγω καταιγίδων και ισχυρής βροχόπτωσης.



Οι καθυστερήσεις αυτές κοστίζουν στους διοργανωτές εκατομμύρια, εξηγεί η Orr, καθώς περιλαμβάνουν τηλεοπτικά συμβόλαια, χορηγίες, συμφωνίες για fan-zones και προμήθειες φαγητού.

Οι ταξιδιώτες προς τη Βόρεια Αμερική, συνιστάται να ασφαλιστούν και να διαβάσουν προσεκτικά τα ψιλά γράμματα των ασφαλιστικών συμβολαίων, ειδικά για τις ακυρώσεις, καθώς οι πολιτικές ασφάλισης διαφέρουν ανά χώρα.

Σε περίπτωση επαναπρογραμματισμού αγώνα, τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα και οι φιλάθλοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να παρευρεθούν. Η χρήση πιστωτικής κάρτας για μεγάλες αγορές, όπως εισιτήρια, πτήσεις και διαμονή, μπορεί να προσφέρει επιπλέον προστασία σύμφωνα με τη νομοθεσία καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Εάν η ζέστη, οι καταιγίδες ή ο καπνός από πυρκαγιές κάνουν μια περιοχή ακατάλληλη για αγώνες, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να εκδώσουν προειδοποίηση ταξιδιού, διευκολύνοντας την επιστροφή χρημάτων.

Στο Κάνσας Σίτι, μια από τις πόλεις με πολύ υψηλό κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, οι διοργανωτές προετοιμάζονται με εγκατάσταση ανεμιστήρων με νερό, πρόσθετη σκιά και σταθμούς δροσιάς σε fan parks για περίπου 650.000 επισκέπτες, δημιουργία task force για την αντιμετώπιση της ζέστης, με ακαδημαϊκούς, γιατρούς, μετεωρολόγους και προπονητές από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της πόλης αλλά και ειδοποιήσεις στο κινητό των φιλάθλων με οδηγίες για ενυδάτωση και προστασία από τη ζέστη.

Η Pam Kramer, επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής KC2026, τονίζει ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τον καιρό ή τις ώρες των αγώνων, αλλά μπορούν να συμβουλεύουν τη FIFA με βάση την εμπειρία των τοπικών ομάδων.

Η ζέστη είναι διαχειρίσιμη, λέει η Kramer, αρκεί οι επισκέπτες να ενημερώνονται σωστά για τις συνθήκες.

Στον Καναδά, πόλεις όπως Τορόντο και Βανκούβερ πρέπει επίσης να προσέχουν, καθώς καύσωνες και καπνός από πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Με πληροφορίες από BBC