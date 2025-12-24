ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ιταλία ο Νορβηγός αθλητής του διάθλου Σίβερτ Μπάκεν

Ο αθλητής ήταν 27 ετών και τις τελευταίες εβδομάδες αγωνιζόταν ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Διάθλου

Φωτ: EPA, αρχείου
Νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Λαβάτσε της Ιταλίας εντοπίστηκε ο Νορβηγός αθλητής του χειμερινού διάθλου Sivert Guttorm Bakken, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Διάθλου της Νορβηγίας.

Ο αθλητής ήταν 27 ετών, ενώ τα αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε και η Διεθνής Ένωση Διάθλου (IBU), διευκρινίζοντας ότι οι ιταλικές αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. «Η IBU είναι βαθιά συγκλονισμένη και συντετριμμένη από την τραγική είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Σίβερτ Μπάκεν», δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Όλε Ντάλιν.

Ο Μπάκεν είχε κερδίσει την πρώτη του νίκη σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, στον αγώνα μαζικής εκκίνησης 15 χιλιομέτρων στο Χόλμενκολεν του Όσλο. Η καριέρα του, ωστόσο, διακόπηκε λίγο αργότερα λόγω σοβαρών καρδιακών προβλημάτων.

Ύστερα από μακρά περίοδο αποκατάστασης, ο Νορβηγός επέστρεψε φέτος στη δράση και τις τελευταίες εβδομάδες αγωνιζόταν ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Διάθλου, εκπροσωπώντας τη χώρα του. Το περασμένο Σαββατοκύριακο συμμετείχε στον αγώνα του Λε Γκραν Μπορνάν στη Γαλλία και βρισκόταν στη 13η θέση της γενικής κατάταξης της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με τη νορβηγική δημόσια τηλεόραση NRK, ο Μπάκεν είχε μεταβεί στο Λαβάτσε για προπονητικό καμπ υψηλού υψομέτρου.

Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της IBU χαρακτήρισε την απώλειά του «αδιανόητη», τονίζοντας ότι «η επιστροφή του στο άθλημα μετά από τόσο δύσκολη περίοδο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για ολόκληρη την οικογένεια του βιοάθλου».

Συγκινητικό αποχαιρετισμό απηύθυνε και ο συναθλητής του, Στούρλα Χολμ Λέγκραϊντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο σκληροτράχηλους ανθρώπους», σημειώνοντας ότι «εκεί που οι άλλοι θα εγκατέλειπαν, εκείνος συνέχιζε».

Με πληροφορίες από Guardian

