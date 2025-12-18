Απόψε το ΑΕΚ - Κραϊόβα: Τα κανάλια και η ώρα μετάδοσης του αγώνα

Απόψε, η ΑΕΚ ζητά νίκη επί της Κραϊόβα στον αγώνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στόχος της Ένωσης, είναι να πάρει τους τρεις βαθμούς κόντρα στους αντιπάλους της από τη Ρουμανία, να τερματίσει στην πρώτη 8άδα της League Phase και να «πετάξει» στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

ΑΕΚ - Κραϊόβα δεν αναμετρώνται για πρώτη φορά. Είχαν συναντηθεί και τη σεζόν 2019-20, στα προκριματικά του Europa League, με τους «κιτρινόμαυρους» να επικρατούν με 3-1.

Ο αγώνας ξεκινά το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 2, τον ANT1 και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

ΑΕΚ - Κραϊόβα: «Πάμε για τη νίκη», δήλωσε ο προπονητής της ρουμανικής ομάδας

Για τον αποψινό αγώνα, ο προπονητής της ρουμανικής ομάδας, Φιλίπε Κοέλιο δήλωσε, πως η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα παίζει μόνο για την νίκη, ενώ αποκάλυψε παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει την αρχική 11άδα.

«Έχουμε ακόμη μία προπόνηση, θα δούμε με μερικούς παίκτες τι θα γίνει και στη συνέχεια θα αποφασίσω ποιοι θα ξεκινήσουν απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είναι η ΑΕΚ. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παλέψουμε απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και τώρα έχουμε μια νέα πρόκληση μπροστά μας» ανέφερε.

«Η πίεση είναι η ίδια ανεξαρτήτως αγώνα και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε κάτι, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Δεν σκεφτόμαστε την ισοπαλία, πάμε για τη νίκη. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν παίζεις για την ισοπαλία, τις περισσότερες φορές χάνεις», παραδέχθηκε ο Κοέλιο στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.