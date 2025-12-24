Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Αυτή είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων

Η Μαρία Παππά, 42 ετών, ήταν στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ που συνετρίβη στην Τουρκία - Δύο μήνες πριν είχε χάσει και τη μητέρα της

Η Ελληνίδα Μαρία Παππά, 42 ετών, είναι μεταξύ των θυμάτων της συντριβής αεροσκάφους στην Τουρκία, στη νότια Άγκυρα.

Η Μαρία Παππά ήταν μέλος του πληρώματος και πιο συγκεκριμένα εκτελούσε χρέη αεροσυνοδού, και ήταν ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε στρατιωτική αντιπροσωπεία της Λιβύης, το οποίο είχε ως προορισμό την Τρίπολη.

Το πλήρωμα είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση λόγω ηλεκτρικής βλάβης, ωστόσο κατά την κάθοδο για την αναγκαστική προσγείωση, το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ με συνέπεια την πρόσκρουσή του. Συγγενείς και φίλοι της 42χρονης είναι σοκαρισμένοι με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Πώς συνέβη

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, «χθες το βράδυ, στις 20:10, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη το αεροσκάφος τύπου Falcon-50 και στο οποίο επέβαιναν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Αλ-Χαντάντ, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, με πέντε μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας και τρία μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε στις 20:32 ότι θα επιστρέψει λόγω τεχνικής βλάβης. Στις 20:52, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στην περιοχή της επαρχίας Χάιμανα», νοτιοδυτικά της Άγκυρας.

Μονάδες της Χωροφυλακής έσπευσαν επί τόπου και εντόπισαν στις 22:00 τοπική ώρα (21:00 Ελλάδας) τα συντρίμμια του αεροσκάφους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χλμ., σύμφωνα με τον Γερλίκαγια.

Από την πλευρά της Λιβύης, μία ομάδα 22 ατόμων, εκ των οποίων τα πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων, μετέβη στην Τουρκία για να παρακολουθήσει επί τόπου τις έρευνες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε εντός της ημέρας συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Χτες, Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες από τις 2 Ιανουαρίου 2026 η παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.