Απόψε το Καϊράτ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Θετικό αποτέλεσμα, λόγω της συγκομιδής των βαθμών, «κυνηγάει» απόψε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τους «Ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας στο Καζακστάν την ομάδα Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο «Astana Arena» από την Καϊράτ Αλμάτι, με τον αγώνα να ξεκινά στις 17:30 (20:30 τοπική) το απόγευμα, ενώ αναμένεται να μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Ο Ολυμπιακός έχει 2 πόντους από τα προηγούμενα ματς, και χρειάζεται μόνο νίκη εάν θέλει αν προκριθεί στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων.

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Οδηγίες για τους Έλληνες φιλάθλους

« Οι φίλαθλοί μας που έχουν ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) με την Kairat Almaty, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

Οι πόρτες της Astana Arena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Η είσοδος στο γήπεδο για τους φιλάθλους μας θα είναι η S, στην οποία θα υπάρχουν μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-RAY.

Οι φίλαθλοί μας επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα. Τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται. Οι τσάντες που επιτρέπονται στο γήπεδο είναι μεγέθους έως Α4».