Απόψε το Καϊράτ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καϊράτ - Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Προπόνηση του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καϊράτ / Eurokinissi
Θετικό αποτέλεσμα, λόγω της συγκομιδής των βαθμών, «κυνηγάει» απόψε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τους «Ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας στο Καζακστάν την ομάδα Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο «Astana Arena» από την Καϊράτ Αλμάτι, με τον αγώνα να ξεκινά στις 17:30 (20:30 τοπική) το απόγευμα, ενώ αναμένεται να μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Ο Ολυμπιακός έχει 2 πόντους από τα προηγούμενα ματς, και χρειάζεται μόνο νίκη εάν θέλει αν προκριθεί στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων.

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Οδηγίες για τους Έλληνες φιλάθλους

«Οι φίλαθλοί μας που έχουν ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της Τρίτης (9/12, 20:30 τοπική ώρα) με την Kairat Almaty, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

  • Οι πόρτες της Astana Arena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.
  • Η είσοδος στο γήπεδο για τους φιλάθλους μας θα είναι η S, στην οποία θα υπάρχουν μαγνητικές πύλες και μηχανήματα X-RAY.
  • Οι φίλαθλοί μας επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, καθώς απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα. Τσιγάρα, αναπτήρες και ηλεκτρονικά τσιγάρα θα αφαιρούνται. Οι τσάντες που επιτρέπονται στο γήπεδο είναι μεγέθους έως Α4».

