Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Γκαϊδατζής στη θέση του Γκιννή ως πρώτος Λαμπαδηδρόμος

Ο λόγος της αλλαγής και η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Γκαϊδατζή για την επιλογή του

O Πέτρος Γκαϊδατζής, χάλκινος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας στο Παρίσι, θα είναι ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025.

«Η αλλαγή έγινε γιατί ο Αλέξανδρος Γκιννής που είχε αρχικά επιλεγεί, τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν μπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντα του Λαμπαδηδρόμου, στην προσπάθεια του να μην χάσει τη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες», όπως ενημέρωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σε ανάρτηση στα social media.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στην κωπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμβρίου 2000 και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμαριάς και φοιτητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας του 2023, στη Σλοβενία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μαζί με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου, ενώ το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης U23 στο Βέλγιο.

Η πρώτη αντίδραση του Πέτρου Γκαϊδατζή

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή που με επέλεξε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να είμαι Πρώτος Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν δέχθηκα το τηλεφώνημα του Προέδρου κ. Κούβελου πραγματικά δεν το πίστευα και η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Θεωρώ το γεγονός ότι θα είμαι ο πρώτος δρομέας που θα μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα, εξίσου τιμητικό με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εκφράσω με τον καλύτερο τρόπο το Ολυμπιακό ιδεώδες και να προβάλω τη χώρα μου με σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πέτρος Γκαϊδατζής την απόφαση να είναι πρώτος Λαμπαδηδρόμος.

Το πρόσφατο ξέσπασμα του Πέτρου Γκαϊδατζή στα social media

Με ένα βίντεο στα social, ο νεαρός αθλητής εξέφρασε το παράπονό του και παρουσίασε την σκληρή αλήθεια.

«Είμαι xάλκινος Oλυμπιανίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου. Είμαι ο Πέτρος και πέρυσι το καλοκαίρι κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο άθλημα της κωπηλασίας. Και όπως είπα πριν, είμαι σίγουρος ότι δεν με ξέρεις, γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με αθλήματα όπως η κωπηλασία, με τα λεγόμενα ερασιτεχνικά αθλήματα, που... μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Κάνω 8 ώρες προπόνηση την ημέρα. Η προσέγγιση στην προπόνηση είναι πλήρως επαγγελματική. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε και να μοιραστούμε προς τα έξω, από τις εμπειρίες μας, την προπόνησή μας, τις δυσκολίες μας, τους στόχους μας, τις επιτυχίες μας. Και δεν υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, ακόμη και για έναν αθλητή που κατακτά ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγνώριση στη χώρα μας».