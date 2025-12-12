Τζέισον Κόλινς: Ο πρώτος ανοικτά γκέι μπασκετμπολίστας του NBA ανακοίνωσε πως έχει «καρκίνο τελικού σταδίου»

Ο πρώτος ανοικτά γκέι μπασκετμπολίστας στο NBA, Τζέισον Κόλινς, αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με έναν από τους πιο επιθετικούς καρκίνους του εγκεφάλου και ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, μπορεί να του απομένει περίπου ένας χρόνος ζωής.

Ο 47χρονος πρώην μπασκετμπολίστας δήλωσε σε συνέντευξή του στο ESPN και τη δημοσιογράφο Ραμόνα Σέλμπερν ότι διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα σταδίου 4, μια εξαιρετικά θανατηφόρα μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Είχε αποκαλύψει ήδη από τον Σεπτέμβριο ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο, χωρίς τότε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως περιγράφει, τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν ξαφνικά και επιδεινώθηκαν ραγδαία: απώλεια μνήμης, αδυναμία συγκέντρωσης και μια γενικότερη αίσθηση ότι «κάτι δεν πάει καλά». «Είχα περίεργα συμπτώματα για μία-δύο εβδομάδες, αλλά όπως κάθε αθλητής, προσπαθείς να τα ξεπεράσεις και να συνεχίσεις», λέει. Η κατάσταση, ωστόσο, έφτασε σε οριακό σημείο τον Αύγουστο, όταν μια αξονική τομογραφία αποκάλυψε τη σοβαρότητα της ασθένειας.

Former NBA player, Jason Collins, was diagnosed with Stage 4 Glioblastoma this summer. Jason and his husband, Brunson, traveled to Singapore to try an experimental treatment that will give him more time. @ramonashelburne was able to sit down with him as he talks about his… pic.twitter.com/WrkQesnNwJ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 11, 2025

Τζέισον Κόλινς: Τι είναι το γλοιοβλάστωμα multiforme

Σύμφωνα με τον Κόλινς, πρόκειται για γλοιοβλάστωμα multiforme, έναν όγκο που αναπτύσσεται εξαιρετικά γρήγορα και μπορεί να αποβεί μοιραίος ακόμη και μέσα σε λίγες εβδομάδες. Με τη στήριξη του συζύγου του, Μπράνσον Γκριν, αλλά και φίλων και συγγενών, ξεκίνησε άμεσα θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή, ακτινοβολίες και χημειοθεραπεία.

Παράλληλα, έχει αποφασίσει να ακολουθήσει καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Αυτή την περίοδο νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη κλινική στη Σιγκαπούρη. «Νιώθω σαν να βρίσκομαι ξανά στη θέση που ήμουν όταν αποφάσισα να δηλώσω δημόσια ότι είμαι γκέι», λέει. «Σαν να περνάω πρώτος έναν τοίχο. Δεν πρόκειται να καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια και να αφήσουμε αυτόν τον καρκίνο να με σκοτώσει χωρίς μάχη».

Ο Τζέισον Κόλινς τονίζει ότι θα δώσει τη μάχη «με τρόπους που δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί», συνδυάζοντας ακτινοβολία, χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, η οποία θεωρείται μία από τις πιο ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

Αναφερόμενος στην εμπειρία της γιαγιάς του, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στομάχου σταδίου 4 και δεν ήθελε καν να ακούει τη λέξη «καρκίνος», ο ίδιος δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν με νοιάζει να χρησιμοποιούμε τη λέξη. Έχω καρκίνο. Αλλά όπως εκείνη πάλεψε, έτσι θα παλέψω κι εγώ».

Ο Τζέισον Κόλινς υπήρξε ιστορική φιγούρα στον αμερικανικό αθλητισμό, όταν το 2013 έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης μεγάλου επαγγελματικού πρωταθλήματος στις ΗΠΑ που δήλωσε δημόσια την ομοφυλοφιλία του. Σήμερα, δίνει τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, με την ίδια αποφασιστικότητα που χαρακτήρισε όλη του την πορεία.