Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Με τη Φλόγα έτρεξε η Γκίλφοϊλ στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Η επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026.

Η Ολυμπιακή Φλόγα παραδίδεται σήμερα (4/12) στην Οργανωτική Επιτροπή Milano Cortina 2026, για να συνεχίσει το ταξίδι της στην Ιταλία, μέχρι την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (6/2/2026).

Αρκετοί διάσημοι συμμετείχαν στη Λαμπαδηδρομία και σε αυτή την πορεία της Φλόγας, μεταξύ αυτών και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ήταν λίγο μετά τις 8.30 το πρωί της Πέμπτης (4/12), όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ- ντυμένη με την στολή των λαμπαδηδρόμων για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες- παρέλαβε τη Φλόγα από από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα Στέφανο Χανδακά μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αφού έτρεξε την προβλεπόμενη απόσταση, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την παρέδωσε στον Τζος Χακ, Νo 2 της πρεσβείας των ΗΠΑ κι εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.

Από την Ακρόπολη στο Παναθηναϊκό Στάδιο η Ολυμπιακή Φλόγα

Από το ανυπέρβλητο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής ταυτότητας και σημείο αναφοράς για κάθε πολιτισμό, αλλά και τον ελληνισμό, την Ακρόπολη των Αθηνών, η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα της σε κάθε σημείο της ανθρωπότητας.

Υπενθυμίζεται πως στο τελείωμα της 8ης μέρας της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, o χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος άναψε το βωμό στην Ακρόπολη. Είχε παραλάβει τη Φλόγα από τον επίσης Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Βασίλη Πολύμερο και την Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας Βιργινία Κραβαριώτη.

Η Λαμπαδηδρομία την 8η μέρα ξεκίνησε από την Λαμία και αφού πέρασε από Αράχωβα και Λιβαδειά, μπροστά σε πλήθος κόσμου που έγιναν κοινωνοί των Ολυμπιακών ιδεωδών, έφτασε στην Κηφισιά με τον Παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα να ανάβει το βωμό, σε μία πολύ όμορφη τελετή.

Η Λαμπαδηδρομία συνεχίστηκε στο Μαρούσι, το Περιστέρι και το Αιγάλεω πριν μπει στην Αθήνα και φτάσει ως την Ακρόπολη.

Το πρωί της Πέμπτης (4/12), ξεκίνησε από την Ακρόπολη για να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο για την τελετή παράδοσης.

