Παρά Πέντε: Το παράπονο του «πρωθυπουργού» της σειράς Άρη Παυρινού και η απάντηση Καπουτζίδη

Ο ηθοποιός Δημήτρης Πετρόπουλος είχε τον ρόλο του πρωθυπουργού στη σειρά του Mega «Παρά Πέντε».

Το επετειακό επεισόδιο για το «Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά» προβλήθηκε στο Mega χθες, Τρίτη 23/12, στις 21:00.

Και σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, εμφανίστηκε μέσω skype ο Γιώργος Καπουτζίδης στην εκπομπή Buongiorno με αφορμή το reunion της αγαπημένης σειράς «Παρά Πέντε» μετά από 20 χρόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός της σειράς, μίλησε για όλα τα συναισθήματα που βίωσε ο ίδιος, αλλά και οι συνάδελφοί του στο γύρισμα και αναφέρθηκε, παράλληλα, και στο παράπονο που εξέφραζε τόσα χρόνια ο Δημήτρης Πετρόπουλος για το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε ιδιαίτερη σύνδεση με τους πρωταγωνιστές της σειράς.

«Θέλω να πω κάτι για τον Δημήτρη Πετρόπουλο, που είναι ένας συγκλονιστικός κακός σε αυτή τη σειρά και υπέροχος ηθοποιός…

Το παράπονο που έβγαζε αυτά τα χρόνια είναι απολύτως δικαιολογημένο, γιατί έκανε σκηνές μόνο με τον Γεράσιμο, είναι ο μόνος που αυτό το κοινό βίωμα δεν μπορούσε να το ζήσει μαζί μας. Ήταν σε μια άλλη συνθήκη, οπότε είναι δικαιολογημένο αυτό το παράπονο», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Παρά Πέντε: Το παράπονο του «πρωθυπουργού» της σειράς Άρη Παυρινού

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είχε μοιραστεί τις αναμνήσεις του από τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», στις αρχές της χρονιάς. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είχε αναφερθεί στις στιγμές που έζησε στα γυρίσματα της σειράς, στις σχέσεις του με τους συναδέλφους του και στον σεναριογράφο της σειράς Γιώργο Καπουτζίδη.

Στην ερώτηση για τα 20 χρόνια της σειράς και αν θα ήθελε να υπάρχει συνέχεια, είχε απαντήσει: «Δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό. Κατ’ αρχάς υπάρχουν απώλειες αρκετές. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μοιάζει, να είναι σαν συνέχεια, δηλαδή… Δεν είμαι ο Καπουτζίδης για να σου απαντήσω (γέλια)… Δεν είχαμε ποτέ καμία επικοινωνία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ούτε τότε είχαμε, που γυρίζαμε τη σειρά. Εγώ έκανα το γύρισμα κάθε Σάββατο και οι σκηνές που είχα ήταν όλες μοναχικές, μόνο με τον βοηθό μου, τον ηθοποιό Γεράσιμο Μιχελή. Για δύο χρόνια λοιπόν γύριζα τις σκηνές μου στο Φάληρο. Αυτό ήταν το περιβόητο πρωθυπουργικό γραφείο της σειράς. Έκανα το γύρισμα λοιπόν και δεν έβλεπα ποτέ κανέναν. Μόνο μια σκηνή είχαμε με την Ντάλια κοινή, με κανέναν άλλον. Όλη μου η ζωή στο Πάρα Πέντε ήταν αυτό το γραφείο. Και όταν τελείωσε η σειρά, τότε ήταν που χαθήκαμε τελείως. Ένα περίεργο πράγμα…».