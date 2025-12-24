Στο Παίδων 14χρονη που έλεγε τα κάλαντα και τραυματίστηκε - Πώς έγινε το ατύχημα

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» διακομίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/12) ένα 14χρονο κορίτσι, που τραυματίστηκε όσο πήγαινε να ψάλλει τα κάλαντα.

Παρόλο που η αρχική ενημέρωση έκανε λόγο πως η 14χρονη τραυματίστηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο την παρέσυρε και την εγκατέλειψε, νεότερες πληροφορίες σημειώνουν πως χτύπησε μετά από ατύχημα με πατίνι, που η ίδια φέρεται να οδηγούσε.

Όπως είπε, βρήκε ηλεκτρικό πατίνι ενεργοποιημένο σε πεζοδρόμιο, το χρησιμοποίησε και στη συνέχεια έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο τραυματισμός στο κεφάλι καταγράφηκε και από το ΕΚΑΒ, κατά τη διακομιδή της.

Το κορίτσι εντοπίστηκε από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», η οποία κατευθυνόταν στη δουλειά της και, άμεσα, της παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

