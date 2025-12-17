Μουντιάλ 2026: Μικρή υποχώρηση της FIFA στα εισιτήρια – Διπλασιάζονται τα έπαθλα

Η FIFA ανακοίνωσε νέα κατηγορία εισιτηρίων χαμηλότερης τιμής για το Μουντιάλ του 2026, σε μια κίνηση που έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις για το κόστος των θέσεων στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία, θα διατεθούν εισιτήρια με ανώτατη τιμή τα 60 δολάρια (περίπου 55 ευρώ) για όλους τους αγώνες του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του τελικού. Τα εισιτήρια αυτά δεν θα πωλούνται στο γενικό κοινό, αλλά θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, στο πλαίσιο των εισιτηρίων που προορίζονται για τους υποστηρικτές των ομάδων.

Η νέα κατηγορία (η λεγόμενη entry tier) θα αντιστοιχεί στο 10% του ποσοστού εισιτηρίων που λαμβάνουν οι ομοσπονδίες των συμμετεχουσών ομάδων για κάθε αγώνα. Δεδομένου ότι κάθε ομάδα δικαιούται το 8% των διαθέσιμων εισιτηρίων, η φθηνότερη αυτή επιλογή αντιστοιχεί συνολικά σε περίπου 1,6% της χωρητικότητας κάθε γηπέδου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει λίγο πάνω από 1.000 εισιτήρια ανά παιχνίδι σε αυτή την τιμή, μοιρασμένα ισόποσα μεταξύ των δύο πλευρών.

Η FIFA ανέφερε ότι ζήτησε από τις εθνικές ομοσπονδίες να κατευθύνουν τα εισιτήρια αυτά σε «πιστούς φιλάθλους που συνδέονται στενά με τις εθνικές τους ομάδες», χωρίς να διευκρινίσει τα κριτήρια ή τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας.

Μιουντιάλ 2026: Όργη των φιλάθλων για τις τιμές

Οι ανακοινώσεις έγιναν σε κλίμα αυξανόμενης κριτικής για την πολιτική δυναμικής τιμολόγησης που εφαρμόζεται στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Αν και η ελάχιστη τιμή για αγώνες της φάσης των ομίλων έχει οριστεί στα 60 δολάρια (περίπου 55 ευρώ), οι τιμές σε πολλές αναμετρήσεις —ιδίως στη φάση των νοκ άουτ— έχουν ανέλθει σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ.

Λίγο μετά τις αντιδράσεις αυτές, η FIFA ανακοίνωσε ότι αυξάνει κατά 50% τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης. Ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα λάβει 50 εκατ. δολάρια (περίπου 46 εκατ. ευρώ), ενώ συνολικά 727 εκατ. δολάρια (περίπου 670 εκατ. ευρώ) θα διανεμηθούν στις συμμετέχουσες χώρες. Από αυτά, τα 655 εκατ. δολάρια (περίπου 605 εκατ. ευρώ) αφορούν καθαρά έπαθλα, με κάθε μία από τις 48 εθνικές ομάδες να εξασφαλίζει κατ’ ελάχιστον 10,5 εκατ. δολάρια (περίπου 9,7 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων προετοιμασίας.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρακτική της δυναμικής τιμολόγησης, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στη Βόρεια Αμερική σε αθλητικά και μουσικά γεγονότα και επιτρέπει την προσαρμογή των τιμών ανάλογα με τη ζήτηση. Αν και η FIFA έχει ορίσει ως κατώτατο όριο τα 60 δολάρια (περίπου 55 ευρώ) για αγώνες της φάσης των ομίλων, η ίδια πρακτική έχει ωθήσει τις τιμές πολλών αναμετρήσεων —ιδίως στα νοκ άουτ— σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ τα αρχικά όρια, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις τις χιλιάδες ευρώ.

Η πολιτική αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στα έσοδα της διοργάνωσης, σε ένα Μουντιάλ διευρυμένο για πρώτη φορά σε 48 ομάδες και με αισθητά περισσότερους αγώνες. Η FIFA έχει αναφέρει ότι στη φάση πωλήσεων που ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν πάνω από 20 εκατ. αιτήματα για εισιτήρια, εκ των οποίων περίπου 5 εκατ. μέσα στο πρώτο 24ωρο.

Αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο για τις τιμές στο Μουντιάλ 2026

Παρά την ανακοίνωση της νέας κατηγορίας φθηνότερων εισιτηρίων, οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και σε πολιτικό επίπεδο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε την κίνηση, κάλεσε ωστόσο τη FIFA να προχωρήσει περαιτέρω, προειδοποιώντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τους «γνήσιους φιλάθλους» που, όπως είπε, αποτελούν τον πυρήνα της διοργάνωσης.

Αντίστοιχα επικριτική στάση έχουν υιοθετήσει και οργανώσεις φιλάθλων. Η Football Supporters Europe χαρακτήρισε τις τιμές «εξοντωτικές», ενώ σε προηγούμενες τοποθετήσεις της έχει κάνει λόγο για πολιτική που περιορίζει την πρόσβαση των παραδοσιακών οπαδών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι έκανε λόγο για «προσβολή προς το άθλημα», συνοδεύοντας την κριτική του με δημόσια παρέμβαση προς τη FIFA.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των χρηματικών επάθλων εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα εκρηκτικής ανόδου των εσόδων της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Η FIFA εκτιμά ότι στην τετραετία 2022–2026 τα συνολικά της έσοδα θα φτάσουν τα 13 δισ. δολάρια (περίπου 12 δισ. ευρώ), σχεδόν διπλάσια από την προηγούμενη τετραετία, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επέκταση των διοργανώσεων και στη διεύρυνση των εμπορικών συμφωνιών.

Η συζήτηση γύρω από τα εισιτήρια αναμένεται να συνεχιστεί όσο πλησιάζει η έναρξη της διοργάνωσης, με τη FIFA να υπερασπίζεται το μοντέλο τιμολόγησης και τους επικριτές της να επιμένουν ότι το Μουντιάλ κινδυνεύει να μετατραπεί σε γεγονός περιορισμένης πρόσβασης για τους φιλάθλους.

Η FIFA, από την πλευρά της, έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τη στρατηγική της, υποστηρίζοντας ότι η τιμολόγηση αντανακλά τις ιδιαιτερότητες της αγοράς στη Βόρεια Αμερική και ότι τα αυξημένα έσοδα επιστρέφουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσω των ομοσπονδιών-μελών της. Σε ανακοινώσεις της τονίζει ότι η οικονομική ενίσχυση των εθνικών ομοσπονδιών επιτρέπει επενδύσεις σε αναπτυξιακά προγράμματα και υποδομές, ιδίως σε χώρες με περιορισμένους πόρους.

FIFA: Αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών, λόγω της ζήτησης

Στο ίδιο πλαίσιο, η παγκόσμια ομοσπονδία επισημαίνει ότι η ζήτηση για εισιτήρια ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά, γεγονός που, κατά την άποψή της, καθιστά αναπόφευκτη την εφαρμογή μηχανισμών προσαρμογής των τιμών. Η FIFA αναφέρει ότι μεγάλο μέρος των αιτημάτων προέρχεται από αγορές εκτός των χωρών που φιλοξενούν τη διοργάνωση, στοιχείο που ενισχύει τον ανταγωνισμό για τις διαθέσιμες θέσεις.

Facebook Twitter Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Οκτωβρίου 2025 / Φωτ.: EPA/YOAN VALAT / POOL

Παρά ταύτα, επικριτές της πολιτικής αυτής σημειώνουν ότι ακόμη και τα εισιτήρια που διατίθενται μέσω των εθνικών ομοσπονδιών, εκτός της νέας κατηγορίας των 60 δολαρίων (περίπου 55 ευρώ), κινούνται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της ελεύθερης αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές για αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος ξεκινούν από εκατοντάδες ευρώ, ενώ για τον τελικό έχουν αναφερθεί ποσά που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες, περισσότερους αγώνες και γήπεδα αυξημένης χωρητικότητας. Για τη FIFA, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προβάλλεται ως ορόσημο οικονομικής ανάπτυξης και εμπορικής διεύρυνσης. Για πολλούς φιλάθλους και οργανώσεις, ωστόσο, το ερώτημα παραμένει αν η επέκταση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με ευρύτερη πρόσβαση στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Πώς η ακραία ζέστη μπορεί να επηρεάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Να ακυρωθούν οι Pride εκδηλώσεις ζητούν Αίγυπτος και Ιράν από τη FIFA