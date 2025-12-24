Φενερμπαχτσέ: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομάδας, Σαντετίν Σαράν

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, ενός από τους κορυφαίους αθλητικούς συλλόγους της Τουρκίας, τέθηκε υπό κράτηση στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για ναρκωτικά που έχει εμπλέξει γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαντετίν Σαράν, που έχει διπλή υπηκοότητα Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, συνελήφθη λίγες ώρες αφότου ιατροδικαστικές εξετάσεις εντόπισαν ίχνη ναρκωτικών σε δείγματα από τρίχες του, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT.

Είχε κληθεί την περασμένη εβδομάδα να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελέων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστικό ίδρυμα, όπου έδωσε δείγματα τριχών και αίματος.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, περισσότερα από δώδεκα άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία διεξάγεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τηλεοπτικοί παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, τραγουδιστές, ηθοποιοί και προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών έως τη διευκόλυνση πορνείας. Πολλοί έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις αίματος και τριχών για ανίχνευση χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Ο Σαράν, που γεννήθηκε στο Ντένβερ και εξελέγη πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ τον Σεπτέμβριο, ανακρίθηκε την περασμένη εβδομάδα ως ύποπτος για προμήθεια και διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η Φενερμπαχτσέ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Σαράν και διαβεβαίωσε τους φιλάθλους ότι η λειτουργία του συλλόγου θα συνεχιστεί χωρίς καμία διακοπή.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με την ίδια ψυχραιμία και δύναμη χαρακτήρα που έχει επιδείξει πάντα», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Ο πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν, θα αφήσει αυτές τις ημέρες πίσω του και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας».

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru



Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti… pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Σαράν εξέδωσε δήλωση με την οποία απέρριψε το αποτέλεσμα των εξετάσεων, επιμένοντας ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση της συγκεκριμένης ουσίας και δεσμευόμενος να ζητήσει επισήμως την επανάληψη του ελέγχου.

Η Φενερμπαχτσέ, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιτυχημένους αθλητικούς συλλόγους της Τουρκίας.

Ο πρώην πρόεδρός της, Αζίζ Γιλντιρίμ, είχε περάσει πάνω από έναν χρόνο στη φυλακή το 2012 με κατηγορίες για χειραγώγηση αγώνων, πριν αθωωθεί, όταν σε νέα δίκη διαπιστώθηκε ότι η αρχική υπόθεση είχε επηρεαστεί από διεφθαρμένους δικαστές, εισαγγελείς και αστυνομικούς.

Ο σύλλογος έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο ξεχωριστής έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η Φενερμπαχτσέ διατηρεί ομάδες που αγωνίζονται, μεταξύ άλλων, στο μπάσκετ, το βόλεϊ, τον στίβο και την κολύμβηση.

Με πληροφορίες από AP News



